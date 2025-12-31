Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğimizhttp://pdb.gantep.edu.tradresinde yer almaktadır.)

2-Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge

4-Lisans ve/veya lisansüstü mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. E-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri)

5-İlanda belirtilen Mezuniyet şartına ilişkin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrenci belgesi ve transkript belgelerinin onaylı örnekleri

6-ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (Yabancı Dil şartı olan birimlere başvuran adaylardan)

7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8-Fotoğraf (1 adet)

9-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

ÖNEMLİ NOTLAR;

1- Öğretim Görevlisi Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirlenen şartları sağlamaları gerekir. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. (Ek cümle: RG-7/1/2023-32066) Uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek öğretim görevlisi adaylarında 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip olma şartı aranır ve anılan Yönetmelikteki yabancı dil puanı şartı haricindeki diğer şartlardan yararlanarak bu kapsamdaki öğretim görevlisi ilanlarına başvuran adayların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında yabancı dil puanı 85 olarak kabul edilir.

2- Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda yapılan müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Öğretim Görevlisi başvurusu ilgili Fakülte/Enstitü ye yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez. Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

4- Ön değerlendirme ve sonuçlar www.gantep.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü "Aslı Gibidir" yapılabileceği gibi noter tarafından da tasdik edilebilir.

6- e-Devletten alınan okunaklı kare kodlu diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin aslını veya onaylısını teslim etmek zorundadır.

7- Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8- Atanmaya hak kazanan adaydan, atamasına ilişkin istenecek diğer belgeler sonuç açıklama tarihinde duyurulacaktır.

9- Başvuru vb. konularla ilgili iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG- 3/3/2022 -31767) 7. maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (Ek ibare: RG-7/1/2023-32066) uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.Tüm başvurularilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren15 gün içerisindehttps://gaunay.gantep.edu.tr/adresi üzerinden online olarak alınacak. "online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 1 (bir) adet taşınabilir bellek ile şahsen veya vekaletname verilmiş vekil aracılığıile yapılan başvurular kabul edilecektir.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine'' uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup; adaylarhttps://gaunay.gantep.edu.tr/adresi üzerinden aşağıda belirtilen başvuru evraklarını yükleyerekonlineolarak başvuracaklardır. Dilekçe ekinde "online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 1 (bir) adet USB bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Tıp Fakültesi Profesör kadrosuna başvuran adayların çalışma şartları tam zamanlı olacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar;https://gaunay.gantep.edu.tr/adresi üzerinden aşağıda belirtilen başvuru evraklarını yükleyerekonline olarak başvuracaklardır. Dilekçe ekinde "online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 1 (bir) adet USB bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

1 (bir)adet USB bellek(başvurulan ana bilim dalını belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların PDF formatında taşınabilir belleğe aktarılarak)teslim edilecektir.

BAŞVURU EVRAKLARI

1- Başvuru Formu (Dilekçe ıslak imzalandıktan sonra taranarak sisteme yüklenecektir.)

2- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

3- T.C. Kimlik Kartı Örneği ( Ön ve arka yüzünün yer aldığı tek sayfa halinde sisteme yüklenecek.)

4- Diploma (Lisans, Lisansüstü Diplomaları, Uzmanlık Belgesi, Yan Dal Belgesi)( E-Devlet üzerinden alınan barkodlu veya resmi kurumlarca onaylanmış belge )

5- Yabancı Dil Belgesi

6- Puan Tablosu

7- Özgeçmiş (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı)

8- Beyanname Bildirim Formu

9- İlan Özel Şartında İstenilen Belgeler

10- Akademik Yayın Listesi ( Tek bir PDF formatında)

11- Bilimsel Yayın ve Çalışma Dosyası

12- Doçentlik Belgesi ( Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran adaylar içingeçerlidir.)

13- Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrolarına başvuran adaylar için geçerlidir.)

--- Başvuru evraklarına ilişkin belgeleri PDF formatında, Bilimsel Yayın ve Çalışma Dosyası ZİP Formatında sisteme yüklenecektir.

*Yurt dışından alınan diplomalar Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı) olarak sisteme yüklenecektir.

- Başvuru tarihi bitimine kadar online sistemde başvurular üzerinde güncelleme yapılabilecektir. Başvuruda istenilen bilgi ve belgeler ile ilgili tüm sorumluluk adaylara aittir. ( yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma v.b.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Başvurusu kabul edilmeyen adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adayların Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulan "Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi

(*)MADDE18 (2) İlgili kadro ilanında belirtilmek şartıyla; Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim-öğretimin sürdürülebilmesi için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ana bilim dalı bazında gerekli asgari öğretim üyesi sayısını karşılamak üzere öğretim üyesi eksiği olan anabilim dallarında Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartları sağlayan aday olmaması durumunda, 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddelerindeki ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğindeki asgari koşulları sağlayanların jüri değerlendirmeleri geldikten sonra, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün uygun görmesiyle atama işlemleri yapılabilir.

(**) MADDE 8- Yabancı Dil Bilgisi Kriteri