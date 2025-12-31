Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Kadrolara başvuracak adayların müracaatlarının, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresinde yer alan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Söz konusu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirttikleri dilekçelerine; doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin bir takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurdukları anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin bir takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurdukları anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf ile ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin bir takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce oluşturulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından; ilgili mevzuat hükümleri ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecek olup, ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendirmekle yükümlüdür.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm duyurular, Üniversitemizin resmi internet sitesi (https://www.dicle.edu.tr/) üzerinden yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler; doktor öğretim üyesi kadrolarına ise profesör ve doçentler başvuramazlar. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen değerlendirme sürecinde olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuna ilişkin yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumları tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 11.03.2025 tarihli, E.16760 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı ile bildirilen 05.03.2025 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek veya Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler:

1- Dilekçe

2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3-Özgeçmiş,

4-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge,

5-Öğrenim belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü sureti bulunmalıdır.)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomaları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilmiş denklik belgesi,

7- Transkript (Lisans/Yüksek Lisans) (Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü sureti veya karekodlu belge kabul edilecektir.) Lisans Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

8-ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış, kontrol kodu bulunan internet çıktısı)

9-2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

10-Yabancı Dil Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak kontrol kodu bulunan internet çıktısı)

11-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp ayrılmış olanlar için)

12-Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler:

1- Dilekçe (Başvurulan kadronun birimi, bölümü, anabilim dalı/programı, unvanı, derecesi ve adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir.)

2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3-Özgeçmiş,

4-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge,

5-Öğrenim belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin resmi kurumlarca onaylanmış, ıslak imzalı ve mühürlü sureti bulunmalıdır.) 6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomaları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilmiş denklik belgesi,

7- Transkript (Lisans/Yüksek Lisans) (Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü sureti veya karekodlu belge kabul edilecektir.) Lisans Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

8-ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı)

9-2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

10-Yabancı Dil Belgesi (Kontrol kodu bulunan internet çıktısı.)

11-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp ayrılmış olanlar için)

12-Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış)

NOTLAR:

1-Başvurular, şahsen veya posta yoluyla ilgili birimlere yapılacaktır.

2-Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular kabul edilmeyecek ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

3-Başvuruda istenen belgelerin, noter veya resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanmış olması gerekmektedir.

4- İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek olup, ilgililer herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

5-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

6-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılacaktır.

7- Üniversitemiz, zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait internet sayfalarında yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi veya durumu kanıtlayan onaylı bir yazı ile belgelendirilmelidir. Bu belgeye ek olarak ilgili süreleri gösteren SGK Hizmet Dökümü sunulmalıdır. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimi için ilgili kurumdan alınmış onaylı belge kabul edilecektir.

9- İdare, gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞVURU TARİHİ : 31.12.2025

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.01.2026

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ: 20.01.2026

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 27.01.2026

SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 30.01.2026

SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ :www.dicle.edu.tr olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1- İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Tefsir Ana Bilim Dalı'nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2- Mimarlık lisans mezunu olup, Bina Bilgisi Anabilim Dalı'nda tezli yapmış olmak ve Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı'nda doktora yapıyor olmak.

3- Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4- Tıpta uzmanlık eğitimini Radyoloji bilim alanında yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Tıpta uzmanlık eğitiminden sonra en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak.

5- Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olup, belgelendirmek kaydıyla mezuniyetinden sonra alanında en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak.

6- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans mezunu olup, Tıbbi Biyokimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans eğiminden sonra Yükseköğretim Kurumlarında en az bir yarıyıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

7- Biyoloji lisans mezunu olup, Histoloji ve Embriyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans eğiminden sonra Yükseköğretim Kurumlarında en bir yarıyıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

8- Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

9- İşletme veya İktisat alanında lisans mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Tübitak projesinde görev almış olmak.