Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde aşağıdaki adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Başvuru Adresi: Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi Yeni Mevkii Ürgüp Sk. No:4 Mustafapaşa- Ürgüp/Nevşehir

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

1. Başvuru formu ( Üniversitemiz web sitesinden ulaşabilirsiniz).

2. YÖK formatında özgeçmiş.

3. Yayın listesi.

4. Yabancı Dil Belgesi

5. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

6. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.

7. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

8. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).

9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

10. Başvuru evrakları ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 adet dosya ve 2 adet usb kaydı.

(Bilimsel çalışmalar ve başvuru evraklarının usb içerisine eklenmesi gerekmektedir.)