Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

1-Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartlan taşıyor olmak. (İlgili kadroya başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükselime ve Atama Ölçütlerini sağlayıp-sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)

3-Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesi (https://www.ka v8cri.edu.tr/Filcs/rcgulalion/cd32c459-d0cl-4cd0-81a0-b2896d952blT.pdr) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasmda Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.

4-İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 0352 432 38 38 - 10617/10614/10606 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

5- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. ilan edilen kadroya uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular, atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir,

6- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

-Mezuniyet belgelerinde barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir. Başvuruda bulunan adaylar yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosunu eklemeleri gc re k mc k te d ir.

-İlanla ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz web sayfasında duyurular kısmında ilan edilmektedir.

NOT: Rektörlüğümüzce gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir,

-Adayların başvuru esnasında başvuru dosyası haricindeözgeçmiş ve yayınlarını kapsayan yedi takım dosyayı (7 Fiziksel+ 6 Flash Bellek) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

-ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan doçentlik sözlü sınavından başarılı olmak (Doçentlik sözlü sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için).

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan Daha Önce Hizmeti Olanlar için), çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

-Adayların başvuru esnasında başvuru dosyası haricinde özgeçmiş vc yayınlarını kapsayan beş takım dosyayı (l Fiziksel^ 4 Flash Bellek) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

-Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavından başarılı olmak. (Doçentlik sözlü sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için).

DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

-Adayların başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarını kapsayan beş takım dosyayı (/ Fiziksel+ 4 Flash Bellek) ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO) teslim etmeleri gerekmektedir.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

Ön Değerlendirme Tarihi

19.01.2026

Sınav Tarihi

22.01.2026

Sonuçların Açıklanacağı Tarih

27.01.2026

A-GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES' ten en az 70 puan almış olmak. Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türiinden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenei alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırına görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları programın örgün eğilimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden veya ilan edilen bölüm/ ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisansprogramlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden)

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yer alan eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacakta.

- Transkriptte 4'liik ve 100'lük not sistemi veya 5'lik ve 100'lük not sisteminin birlikte olması halinde; 4Tük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yer alan eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

- Tecrübe şartı istenen ilan için; adayların başvuru evraklarına ilanda istenilen alanda çalıştığınıbelgelemesi gerekir. (Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alınacaktır.)

- tlanda belirtilen özel şartları taşımak.

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Yönetmelik için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=28947&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Muafiyet

- - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-

31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (Ek ıbare:RG-7/1/2023-32066) uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

- - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına

yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesi Üniversitemiz web sayfasına duyuru metni ile birlikte eklenecektir.)

2- Özgeçmiş ve varsa yayın listesi

3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi

5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi

6- ALES Belgesi

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

9- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda istenen Birimler İçin)

10- Askerlikle İlişiği Oynadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

11- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

NOT: Atamaya hak kazanan adaydan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayın ataması yapılmayacaktır. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Adaylar başvurularını "Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) içerisinde yer alan REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT BİRİMİNE (Yazı İşleri) dosya içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup; başvuru evraklarının eksiksiz olması gerekmektedir, (İlanda İstenen tüm şartların belgelendirilmesi gerekmektedir.) Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır, BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.

E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.

ÖNEMLİ NOT:

- İlan takviminde olası yapılacak değişiklikler, Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. (Bu konuda Üniversitemiz web sayfasında yapılacak olan tüm duyurular adaylara tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.) İlk başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlanma tarihi olarak esas alınacaktır. Olası jjcikme halinde adaylara en az 15 günlük başvuru süresi tanınacak ve ön değerlendimıe ile sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

- Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Mezuniyet belgesinde lisansüstü eğitim yaptığı ana bilim/bilim dalına ilişkin bilgi olmayan adayların, ilgili ana bilim/bilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarını resmi yazı ile belgelendirmeleri halinde müracaatları kabul edilecektir.

Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası (Rektörlük Evrak Kayıt Birimi) Talas/KAYSERİ Tel: 0352 432 38 38/1060610614-10617 -

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.