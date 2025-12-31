Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin ilgili hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen özel şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler:

Başvurular; https:7basviini.aiiadolu.edu.tr adresine "yalnızca internet üzerinden" yapılacaktır. Adayların; Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca hazırlayacakları başvuru formuna göre oluşturulacak bilimsel yayın ve çalışmalarını içeren başvuru dosyalan ile birlikte fotoğraf, özgeçmiş, ilanda istenilen alanda mezuniyet belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile kamu kuramlarında çalışmış veya çalışmakta olanların hizmet belgesini, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, https://basvuru.anadolu.edu.tr internet adresine e-Devlet hesaplarıyla giriş yaparak yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar; şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuru süresi içinde tamamlanmayan başvurular ve ilanda istenen genel ve özel şartlar ile Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde başvurulan kadro için istenen koşullan sağlamadığı tespit edilen adaylann başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan hakkmdaki detaylı bilgi ve belgelere Üniversitemizin www.anadolu.edu.tr internet adresinden ve https://basvuru.anadolu.edu.tr başvuru internet adresinden ulaşılabilir.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun 31. ve 50/d maddesi ile öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ilanda belirtilen özel şartları taşıyan Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 1. günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Son 5 yıl içinde yapılan ALES'ten cn az 70 puan almış olmak (Öğr. Gör. kadrolan için mezun olunan veya programa öğrenci alınan alandan, Araş. Gör. kadrolan için ise programa öğrenci alman alandan) - Yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerli ligi ÖSYM tarafından belirlenmiş bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için Lisansüstü Eğilim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlilen "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olmakşartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

- Araştırma Görevlisi kadrolanna başvuracak adaylar için tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi Öğrencisi olmak,

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

- Yükseköğretim kuramlarında bu Unvanlarda çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora'sanatta yeterliğini tamamlamış olanlar ve Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolanna başvuracak adaylar merkezi sınav ALES'ten muaftır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular; https://basvuru.anadolu.edll.tr adresine "yalnızca internet üzerinden" yapılacaktır. İlanda istenen şartları sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylar, şartları »yan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

BAŞVURUDA YÜKLENECEK EK BELGELER

]. Lisans transkript örneği

2. Özgeçmiş

3. Askerlik durum belgesi

4. Hizmet belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olanlar için)

5. Özel şartlarda belirtildiği takdirde istenen alanda çalışına ve tecrübe belgesi