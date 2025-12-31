Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine, 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönelmelimin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tradresi üzerinden yapılabilecek olup (son başvuru günü saat: 17:00'de ilan başvuru sistemi kapanacaktır.) adayların kamu hizmetine ginnede aranan genel şartlara sahip olması ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, ana bilim dalı, ünvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilir.)

2. Özgeçmiş

3. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Onaylı, yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)

4. Lisans Transkripti (onaylı belge)

5. Yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Onaylı, yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığım gösterir belge) (Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)

6. Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesi

7. ALES belgesi

8. Yabancı dil belgesi

9. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10. Nüfus cüzdanı fotokopisi

11. Adli sicil kaydı

12. Erkek adaylar için askerlik belgesi

13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar »Çin)

Not: Başvurularda c-devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Adayların Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmekledir.

3. Başvurular https://basvuru.asbu.edu.tradresi üzerinden yapılacaktır. Sonuçların başvuru yapılan birimin internet adresinden takip edilmesi gerekmekledir. Başvuru yapan adaylar tarafından https://basvuru.asbu.cdu.tradresi üzerinden yüklenen belgelerin ve başvurunun kabul edilip edilmediğinin ilgili sistemdeki sayfadan takip edilmesi, eksik veya hatalı evraklar nedeniyle reddedilen başvurulara ilişkin ilgili belgelerin yeniden düzenlenerek sisteme girilmesi gerekmektedir.

4. Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmekledir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

7. Adayların "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"teki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.

8. Öğretim Görevlisi kadrosuna 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesine göre. Araştırma Görevlisi kadrosuna 2547 sayılı Kanun'un 5 0/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır,

9. İlanımıza http://www.asbu.edu.tradresinden ulaşılabilir.

10. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

* Öncelikli Alan kapsamındaki atamalarda Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğilimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri uygulanacaktır.

SINAV TAKVİMİ:

Adayların ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru yapmaları gerek inektedir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları'nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek olup (son başvuru günü saat:17:00'de ilan başvuru sistemi kapanacaktır.) adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esaslarında belirtilen koşulları sağlamaları ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir. Başvurularda e-devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1.Dilekçe

2. ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları ile Yayın Değerlendirme Formu-Beyanname (Form https://pdb.asbu.edu.tr/tr/asbu-ogretim-uyeligine-atama-ve-yukseltme-esaslari adresinde yer almakta olup bilgisayar ortamında doldurularak imzalanması ve başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.)

3. Özgeçmiş ve yayın listesi

4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (Onaylı, yurt dışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)

5. Yabancı dil belgesi*

6. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

8. Adli sicil kaydı

9.Erkek adaylar için askerlik belgesi

10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

* Yabancı dil koşulu için Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları'nda belirtilen dil şartının sağlanması gerekmektedir.