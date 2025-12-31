Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı alarak çıkartılan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

I- İlanda ycralan Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlanın taşımak zorundadır.

3- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4-İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu şehirde ikamet etmek zorundadır.

5- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına BUAKBİS üzerinden crişilemeyen adaylar yayın dosyaları ite başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ılım metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/penioiiei adresinde yayınlanmıştır)

6- İlana başvuruda bulunacak adaylar talep etmeleri durumunda yayın dosyalanın dijital ortamda da (Sadece USB-Fhısh Bellek ile) sunabilir.

7- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yaymlanmıs ilanı her aşamasında iptal edebilir,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

i- Başvuru dilekçesi.

(x)2- Özgeçmiş

(x) 3- Öğrenim Belgeleri (Dr. Öğretim Üyesi adayları Doktora )

(x) 4- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğrctim Üyesi adayları için)

5- Sabıka Kaydı (l adet)

(x) 6- Onaylı Hizmet Belgesi (Adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurundan alacaktır)

(x) 7- Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

S- Fotoğraf (2 adet)

(x)9- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış) (Fiziksel veya Dijital olarak)

* Yayınlarına BUAKBİS üzerinden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretini Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.

* Yayınlarına BUAKBİS üzerinden erişiLemeyen adaylar; Dr.Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya (Fiziksel veya Dijital olarak) teslim edecektir.

NOT :(X) ile işaretli belgeler1 ve yayın dosyası Bursa Uludağ Üniversitesi personelinden istenmeyecek olup BUAKBtS üzerinden alınacaktır. Bu nedenle adayların, istenen bilgilerin son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO İLANI

- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesi uyarınca)

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

w ALES'toı Sn İZ 70, Yükscköğrelm Kumlu »rafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en «z 50 pusu veya eşdejetliji kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış «l?k «rc'-m Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin On değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

{2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kutulu »rafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadınlan hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES re yabancı dil puan baraj lannın üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

G) Ön değerlendirme ve nihai değerlendim» aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak4'liik ve 5 Tik not sistemlerinin 100'liik not sistemine eşdeğerlisi Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir Diğer not sistemlerinin İOO'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlanma senatoları karar verir.

(6) Adaylarda yabana dille eğitini ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolara» yapilacak atamalarda atama yapılacak pıoğraraın e®tim dilinde; bilim «lam yabana dille ilgili kadrolara yapılacak öğretini görevlisi «tamlan ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci Merasının (0 bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vennek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak «»malarda ılgil> dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu «rafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğeri® kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şanı

aranır,

Özci şartlar (İlgili Yönetmeliğin 7.Maddesi uyarınca)

(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

(4) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

(5) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kumlu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http7/www.uludag.edu.tr/personcl adreslerinden ulaşılabilir.

- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere aynca yazılı tebligat yapılmayacaktır.