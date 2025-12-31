Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet. Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı talihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.

İlan olunur.

PROFESÖR KADROSU İÇİN

-2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 6 (altı) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

DOÇENT KADROSU İÇİN

-2547 sayılı Kanun'un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapıları başvurular kabul edilmeyecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN

-2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

- Adaylar başvurularım; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz ilgili akademik birimlerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: (Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin)

-Adaylarda Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan almış olmak ve Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

- Eğitim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kuntlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili eğitim dilinden asgari 85 (seksen beş) puan almış olma şartı aranır.

-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Yönergesinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

-Adayların ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvurularının geçerli sayılabilmeleri için, durumlarının başvurduğu kadro unvanı ile ilgili Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Yönergesine uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Yönergesine https://www.erciyes.edu.tr/Files/directive/77b385a2-blc4-45f6-b90a-7d7ca3a4682d.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

-Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler.

-2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyannea belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

-İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyumlar kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyulular tebligat niteliğindedir.

A- GENEL ŞARTLAR

1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES' ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Eğitim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili eğitim dilinden asgari

70 (yetmiş) puan almış olma şartı aranır,(Araştırma Görevlisi)

d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

e) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Lisansüstü öğrenci olması ve Lisansüstü eğitimlerine kayıt yaptırdıkları tarih itibarıyla azami eğitim sürelerini aşmamış olmaları gerekmektedir. (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. maddesinin 8. fıkrası uyarınca ck süre alan adayların eğitim gördükleri Enstitülerden aldıkları yeni azami sürelerini gösteren belge ile başvuru yapmaları gerekmektedir.)

f) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için adayın, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekir.

2- ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 4'lük VC 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

5-Araştırma Görevlisi ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır,

6- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.

7- idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

8- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

9- İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

10- İlana başvurmak isteyen adaylar, başvuru yapacakları birimin iletişim adreslerine, ilgili birimin web sayfasından ulaşabilirler.

11- Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçlan Üniversitemiz Rektörlük web sayfasında yayımlanacaktır.

NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

- öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) İlanda belirtilmiş olan şartlan taşımak.

C- MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, dış hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Aday Başvuru Dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro İlan No, Kadro Unvanını. Kadro Derecesini, ilan özel şartını ve iletişim adresini; telefon numarası, E-Mail vs. açıkça belirtecektir.)

2- Özgeçmiş

3- Lisans Diploması Mezuniyet Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınan Lisans mezun belgesi)

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınan Lisansüstü mezun belgesi)

5- Lisans Transkript Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınan Lisans Transkript belgesi)

6- ALES Belgesi (Doğrulama kodunun okunaklı olması gerekmektedir)

7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDTL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili), (Doğrulama kodunun okunaklı olması gerekmektedir)

8- T,C. Nüfus Cüzdaın/T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Sertifika veya Tecrübe Durumunu Gösterir Belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak Resmi Kurum onaylı belge)

II- Erkek Adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi, Askerliğini Yapmış Olan Adaylar içi ise Askerlik Terhis Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

12- Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda hizmeti olanlar için Resmi Kuram onaylı belge)

13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR:

- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kumlu Başkanlığının karan doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

- 20 Nisan 2 016 tarihinden itibaren 2 017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yükseköğretim Kurulunun belirlediği Öncelikli Alanlar için Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği Lisansüstü programa en geç iki yerleştirme dönemi sonunda yerleşemeyen vc/vcya Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içinde eğitimini tamamlamayanların kadroyla ilişiği kesilir.

- Adaylar başvurusunu "Kadronun İlan Edildiği İlgili Birime" teslim edecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzah/ıslak imzalı hali istenecektir, Belgelerin .ısıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri en fazla altı ay süreyle daha devam eder. Altı aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim kuramlarında alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden kesilir. (2547 Saydı Kanun'un Ek Madde 38 (Değişik: 1/7/2022-7417/32 md.))

- Başvurular; Erciyes üniversitesi tarafından kadronun ilan edildiği "İlgili Birime" şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adaylann sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR,

-İlanımıza https: Z/www, ercives.edii.tr.' adresinden ulaşılabilir.

Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkına haizdir. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır