Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2026
1- Özgeçmiş
2* Dilekçe (www.firatedu.ti sayfasında lanın edile bilir.)
3-1 Adet Fotoğraf (Son abı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
4-NüfİH Cüzdan Fotokopisi
5- Lisans Menıoiyet Belgesi (Üuayb örneği veya Fotokopisi ile c-dcvlcl çıktısı badikle)
6- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şamada belirti]» ılım göstere Onaylı nam belge)
7-Data on. Bd geri (İlan şartında betimlen alanı gösterir onaylı resim belge)
8- Lisans Transknpt Belgesi (Aslı veya Onaylı)
9-ALES Belgen
10- Askerlik Terhis veya Tecil Belleri
11 * İlan Şartında Deneyim veya Hizmet isteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi
12* Adlı Sicil Belgesi
1- Başvurunun, şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Dairesi Balkanlığma yapılması gerekmekledir.
2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. Internet adresimizde yapılacak dayımı tebligat niteliğinde olmak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır
3- Postadaki gecıtauekre. eksik bilgi ve belge ile intikal eden ba$vunılara ve gerçeğe aşkın beyan ihtiva eden başvurulara ilqkm swurululuk başvurma aittir.
4- hfakita belgelerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit ediletileriıi sınavı geçersiz ayılacak ve atamaları yapritnayacakrır Bunların iUeiualan yapılmış olsa dahi iptal edilecek re hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kriter hakkında yasal i^lem yapılacaktır.
5* L-Devlet Kapısı (www.turkiyc.pav trJ'iMİan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgelisiyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim knrnnılaaıııra sorgulanarak on değe d end irme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak al anmaya bak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya mayii suretim getirmesi gerekmekledir
6-Adayhr ilan tdileo kadarlarda «Kak bitine başvuru yapabilir.Birden fazla kadroya başvuru yapan Adayların ritm teçvufuto geçeniz sayılacaktır
7-İdarenin uyma gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 4) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. İstenilen Belgeler 1- Özgeçmiş 2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.) 3- 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 5- Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı örneği veya Fotokopisi ile e-devlet çıktısı birlikte) 6- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge) 7- Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge) 8- Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı) 9- ALES Belgesi 10- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi 11- İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi 12- Adli Sicil Belgesi Muafiyet 1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 2- Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. ÖNEMLİ NOTLAR . 1- Başvurunun, şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir. 2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olmak. adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır 3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 5- E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 6- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 7-İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 8-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. I- Btyivtan. aba reyi potla it Reitoelıi Pırsooel Dana BivkaUıf tu yakutu prdiMkwta 2- Soançbt tor «sileniz» «oturt tanede (rani &M tax UjyayvalaMcate lakrmt adı ruaurdryıpıİKak tayın irbhprınrbtatactaık adayiaraayna trUuipftaıayacakTr > fattaA: pecıbDeiere. etek Up ve be İye de 0ta eda başnnlan te prçeft iyin bey» tara eda başımdan Ayla tcnsıhM; bapwau MM 4* fotaca beljekrde prçeft iyim beyanda Mustafa tapı e6 Went tanı pfeniz opiate »e namlın yrpğaıy »tetr Banimi namdan pphay oka tab pal tales ek ve b{b« hak talep edeneyesekietaf Bu kıyıler baklada yata işte yapiate&r ?- E Dr let lupu (**« tabya pr «M» alana kut koflu dcm belam 1 e öfma belileriyle beytin yıpdabeJeceiı ne tamu belpiena dofrubfuBn yttakdpecm tauatİKKa wetuteate 6a defet teinue t e defa tekme ayannlanta bu belpeteı kdlıulteecefı. «acık ttanıya hık kuambuna hakta dipte» ncıuotyut belıeu veya dfrtKi b< «esasa »vd s ey 1 mis t tuıetaı yetmesi terekjotk'etfa 6-Aiaylae aw tank ithanyie ÜMvcnıtcnkKC ilan talan kafcubedaa ancak bow bapwu sıçabilir Bide» fata ktaoya bayım yapan taşlım tat bapısulan peçeruz oniateM 'Uran «ypm förtahı takdirde ılaus bet anmtvi p«i taktta Rtetndaau tan takı tuta nrata baflode dtfoUk yweoa takta tıkk tu* 14442/1-1 Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyannca Öğretim Üyesi alınacaktır. 1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"ndekı esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavlan ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafindan belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. 2- Profesör kadrolan daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adaylann, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafindan online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 ( altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 3- Doçent kadrolan daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adaylann, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafindan online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 4- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylann, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafindan online olarak doldunılarak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlanın kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 6- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben Öndeğerlendirme Komisyonunca ilan şartlan ve atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvuru Adresi:Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez / ELAZIĞ
Genel ve Özel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir.
3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
İstenilen Belgeler
1- Özgeçmiş
2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)
3- 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5- Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı örneği veya Fotokopisi ile e-devlet çıktısı birlikte)
6- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge)
7- Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge)
8- Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)
9- ALES Belgesi
10- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi
11- İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi
12- Adli Sicil Belgesi
Muafiyet
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
ÖNEMLİ NOTLAR .
1- Başvurunun, şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.
2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olmak. adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır
3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
5- E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
6- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7-İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyannca Öğretim Üyesi alınacaktır.
1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"ndekı esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavlan ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafindan belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.
2- Profesör kadrolan daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adaylann, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafindan online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 ( altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Doçent kadrolan daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adaylann, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafindan online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylann, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafindan online olarak doldunılarak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlanın kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir
NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben Öndeğerlendirme Komisyonunca ilan şartlan ve atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.