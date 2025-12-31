Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönctmcliği'niıı ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1-Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfiıs cüzdanı sureti, Yabancı Dil Belgesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltme Puan Tablosu (Detaylı/İmzalı), yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takımı elektronik (Flash Bellek) ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 7 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat cdccck adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, Üniversitemiz Akademik Yükseltme Puan Tablosu (Detaylı/İmzalı), yayın listesi ve bilimsel çalışına ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik (Flash Bellek) ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şalisen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak vc ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

4. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep İslam Bilim vc Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular vc posta ile yapılan başvurular zamanında gelmediği takdirde dikkate alınmayacaktır.)

NOT: Başvuru Formu Üniversitemiz Web sayfasından alınacaktır. (ht lps://www.gibiu edu.tr/BiriınForm,aspx?id=5)

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretini Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A)GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nıın 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir. -Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır, - Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkripttc hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

5- Devlet Yükseköğretim Kurumlanılın Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı kanunun ek-38 maddesi uyarınca

50/d statüsünde yapılır.

6- 14/03/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlatma kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7'nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarım tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarım lamaııılayamayanlarm yeniden ataması yapılmaz.

7- tlanda belirtilen alanda yüksek lisans/doktora yapıyor olmak ibaresi öğrenci belgesinde yer almıyorsa, aday tarafından (yüksek lisans/ doktora yaptığı enstitüden veya tez danışmanından alınacak resmi yazı ile o alanda yüksek lisans/doktora yapıyor olduğunu) belgelendirmesi gerekmektedir.

B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER;

1- Başvurulan ünvaıı. birim, bölüm, ana bilini dalı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksizsiz şekilde doldurulduğu Başvuru Formu Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir. (hUp://www.gibtu.cdu.tr)

2- Özgeçmiş

3- ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı)

4- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı)

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

6- Lisans Mezuniyet Transkripıi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlel çıktısı)

7- Lisansüstü (İlana göre yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (E-devlelten alınan karekodlu başvuru tarihi itibarıyla alınmış öğrenci belgeleri ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlel harici öğrenci belgeleri, mutlaka Aslı veya resini kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı mühürlü olmalıdır.)

8- Nüfus Cüzdan fotokopisi

9- I (bir) adet vesikalık fotoğraf

10- İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi isteniyorsa (Çalışılan işyerinden alman, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye

Sosyal Güvenlik Kıırumlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOTLAR

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Onaylı istenen belgelerin, Noterden, e- devletten alınmış barkotlu çıktı veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. İdare uygun gördüğü takdirde ilan sürecinin her aşamasında iptal veya düzeltme yapılabilir.

Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.