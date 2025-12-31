İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2025/3)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları uyarınca öğretim üyesi almanaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular; profesör/doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretini üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğüne şalisen yapılacaktır.

İlan, başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmelere Üniversitemizin www.iste.edu.tradresinden ulaşılabilir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (2025/4)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır.

İlan, başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmelere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.