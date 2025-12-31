İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

A- Profesör kadroları için

. Profesör kadroları daimi statüdür.

. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26'nçt maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

. Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, resmi kurumlarca onaylanmış veya c-Dcvlcl üzerinden alınmış lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri, doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda Ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (Ek-3), Öğretim Üyeliğine Başvuru Formu, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ; https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasviiru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan Yönerge'nin 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu" ve "Öğretim Üyesi Akademik Faaliyet Puanlandırma Formunu" da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15. gün mesai biliminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://ubys.mcdcniyct.cdu.tr/HRM/AkadcmikBasvuru/PcrsonclBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer örneğini ve intihal raporunu fiziki olarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilam kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

B- Doçent kadroları için

. Doçent kadroları daimi statüdedir.

. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24'üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

. Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri, doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda Ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (Ek-3), Öğretim Üyeliğine Başvuru Formu, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi vc bilimsel eserlerinden oluşan dosyalan ile birlikle Üniversite Bilgi Yönelim Sistemi üzerinden ; lılips://ubys.medeııiyel.cdu.tr/HRM/AkadcmikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

. Profesör unvanı alanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Ünivcrsitclcrarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretini Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yöncrgcsi'nin 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmekledir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu' ve "Öğretim Üyesi Akademik Faaliyet Puanlandırma Formunu" da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15.gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular httpsL^ııbvs.medenivet.edu.tr/HRM^AkademikBasvıını/PersonelBasvııru/Girissayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer örneğini ve intihal raporunu fiziki olarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirlilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tular. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

C- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için

Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23'üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretini Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yönergesinde aranan asgari koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

. Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, resmi kurumlarca onaylanmış veya c-Dcvlcı üzerinden almmış lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda Ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (Ek-3), Öğretim Üyeliğine Başvuru Formu, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalan ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden: hııpsv.übys.medemyel.edu.lr.'HRM.'A^ sayfasından

çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

. Doçent unvanı alanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolanna başvuramazlar.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden ili bar en yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme vc Atanma Yöncrgcsi'nin 14 üncü, 15 inci, 16 nci, 17 nci ve 18 inci maddelerde istenen şanlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmekledir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşullanıl Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu" ve ''Öğretim Üyesi Akademik Faaliyet Puanlandırma Formunu" da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15.gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://iibvs.mcdcnivct.edu.tr/HRM/AkadcmikBasvunL'PcrsonclBasMiru/Girissayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer örneğini vc intihal raporunu fiziki olarak ilgili Fakülteye teslim etmesi gerekmektedir,

. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirlilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tular. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

D- Öğretim Görevlisi kadroları için

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31'inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

. ALES'ten cn az 70. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan (Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevliliği kadrosuna

başvuru için alanında cn az 85 puan) veya eşdcğcrliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme vc nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kuruhı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Ön değerlendirme vc nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15. gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://ubvs.medeniyet.edu.tt/HRM/AkademikBasvuru/PersoiielBasvuriL/Girissayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında: 03.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıklan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.

. Adaylar; Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe, Özgeçmiş, Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge. Lisans diploması vc transkript aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi, Mezuniyet belgelerinin vc transkript belgelerinin aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi. Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi, Öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora), İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf), ALES sonuç belgesi (internet çıktısı), YDS veya cşdcğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (internet çıktısı), Adli sicil kaydının olmadığına dair belge, Nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ; https://ubvs.mcdcmvct.cdu.ir/HRM/AkadcinikBasvuriL/PcrsoiiclBasvuru/Girissayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini fiziki olarak ilgili Fakülteye teslim etmesi gerekmektedir.

. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapına, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkım saklı tutar. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi akıma süreci Rektörlük tarafından her aşamada iplal edilebilir.

. Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim ilanımız yayımlandıktan sonra https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır.

E- Araştırma Görevlisi kadroları için

. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50'inci maddesinin (d) fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

. Başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

ALES'tcn cn az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15. gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://ubvs.micdciiiYCt.cdu.1r/HRMZAkadcmikBasvuru/PcrsonclBasvuru/Girissayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Adaylar; Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi c-posta, telefon vc adres bilgilerini de içeren tarihli vc imzalı dilekçe. Özgeçmiş, Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge. Lisans diploması ve transkript aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi, Mezuniyet belgelerinin ve transkript belgelerinin aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi, Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Ünivcrsitclcrarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi, Öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora), İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf), ALES sonuç belgesi (internet çıktısı), YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (internet çıktısı). Adli sicil kaydının olmadığına dair belge. Nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ; https ://uby s. meden i yet. cdu.tr/H RM /A kademikBasvuru/ Pcrsonc 1Ba svuru/Gi ris sayfasından çevrimiçi

olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini fiziki olarak ilgili Fakülteye teslim etmesi gerekmektedir.

. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya alanına hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilam kısmen veya tamamen iptal etme hakkım saklı tutar. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

. Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı vc sınav sonuç dan tarihlerini içeren takvim ilanımız yayımlandıktan sonra htlpsT/www. medeni yct.cdu.tr/tr/du vurular adresindc vc ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

A- Profesör kadroları için

. Profesör kadroları daimi statüdür.

. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26'ncı maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şanlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği vc Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

. Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri, doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik dunun belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda Ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşullarm Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (Ek-3), Öğretim Üyeliğine Başvuru Formu, yabancı dil smav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ; https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvııru/PersonelBasvunı/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan Yönerge'nin 5 inci maddesi kapsamında başvuru şuasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu" ve "Öğretim Üyesi Akademik Faaliyet Puanlandırma Formunu" da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15. gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://ubysjncdcniycLcdu.tr/HRM/AkadcmikBasviiru/PcrsonclBasvuru/Girissayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer örneğini ve intihal raporunu fiziki olarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkım saklı tular. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

B- Doçent kadroları için

. Doçent kadroları daimi statüdedir.

. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24'üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

. Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, resmi kurumlarca onaylanmış veya c-Dcvlct üzerinden alınmış lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri, doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik dunun belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda Ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (Ek-3), Öğretim Üyeliğine Başvuru Formu, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ; https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvtini/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

. Profesör unvanı alanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu" ve "Öğretim Üyesi Akademik Faaliyet Puanlandırma Formunu" da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15.gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir Başvurular

https ://ubvs. meden ivet.edu. tr/ H RM / Aka dem i kBas vuru' Persone 1Basvuru/G irissayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer örneğini ve intihal raporunu fiziki olarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

C- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için

* Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23'üncü maddesi, 65 7 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

. Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda Ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (Ek-3), Öğretim Üyeliğine Başvuru Formu, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalan ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ; https://ubys.medeniyet.edu.ir/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

. Doçent unvanı alanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kunılu/Ünivcrsitclcrarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 14 üncü, 15 inci, 16 nci, 17 nci ve 18 inci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmekledir. Adaylarm, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu" ve ''Öğretim Üyesi Akademik Faaliyet Puanlandırma Formunu" da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15.gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular

hllps://ubys.medeniyeLedu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Girissayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer örneğini ve intihal raporunu fiziki olarak ilgili Fakülteye teslim etmesi gerekmektedir,

* Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanına hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.