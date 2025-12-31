İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlan sağlamak kaydıyla, 2547 Sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile llgii Senato Esasları (2022) uyannca öğretim üyeleri alınacaktır.

O 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumiannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik' uyannca İngilizce ders verebilme yetkinliğine sahip olmak. (İlgili yönetmeliğin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılmakta olup kanıtlayıcı belgenin sunulması gerekmektedir.)

İlanımıza müracaat http://veti.itu.edu.tr/form/pdb/akademikilanbasvuru2025-4 adresinden yapılacaktır. Posta yoiuyla ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

1-Doçentlik Belgesi, Doktora Belgesİ/Denklik Belgesi (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

2-Başlıca Eser Listesi ve Yükseltene Atama İçin Gerekli Koşuliann Sağlandığını Kanıtlayan Belgeler İle İlgili Form

3-Akademik Personel Yükseltme ve Atama Puan Çizelgesi

4-Özgeçmiş

5-Niyet Mektubu

6-Yayınlar

7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8-İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Senato Esasları (2022)'nda yer alan yabancı dil şartını sağladığına dair kanıtlayıcı belge (Doktor Öğretim Üyesi için)

9-İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Senato Esasları (2022)'nda yer alan uluslararası deneyim koşulunu sağladığına dair kanıtlayıcı belge (Doktor öğretim Üyesi için)

GENEL AÇIKLAMALAR

1-Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

2-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3-İ|an ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin edilebilir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

üniversitemizin muhtelif birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un 31 ve 50/d maddeleri ile 09,11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2, Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Akademik Personel Başvuru Dilekçesi

2. ALES sonuç belgesi (En az 70 puan ve üzeri) (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.) (Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES Puan Türü kullanılacaktır.)

3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (e-Devlet'ten alınmış karekodiu veya aslı gibidir onaylı)

-(Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2018 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edi fen merkezi yabancı dil sınavından Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuracak öğretim görevlisi adayları için 90, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı anasanat dalına başvuracak öğretim elemanı adayları için 55, diğer öğretim elemanı kadroları için en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir)

-(Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6'na maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca "...yükseköğretim kurumlannın uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabana dil sınavından en az (Değişik ibare;RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.")

4. Özgeçmiş

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. Son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf (1 adet)

7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından alınan diplomaların denklik belgeleri (e-Devlet'ten alınmış karekodiu veya aslı gibidir onaylı)

8. Lisans Transkripti (e-Devlet'ten alınmış karekodiu veya aslı gibidir onaylı)

9. lisansüstü Öğrenci Belgesi (Güncel e-Devlet'ten alınmış karekodiu veya aslı gibidir onaylı)

10. Erkek Adaylar için Askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi (e-Devlet'ten alınmış karekodiu veya aslı gibidir onaylı)

11. Adli Sicil Kaydı belgesi (e-Devlet'ten alınmış karekodiu veya aslı gibidir onaylı)

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve STik not sistemlerinin ICOTük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

«Başvurular kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

. Adaylar birden fazla kadroya başvu ramazlar. Süresi İçinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

.Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllannın, resmi kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.

.Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin web sayfasından (https://www.itu.edu.tr/duyurular) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczaalıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, yükseköğretim kurumlannda Öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Ales puanı 70 olarak kabul edilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler buna ilişkin dilekçe vermelidir.