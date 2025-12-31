Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

Not: 2547 Sayılı Kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

1-BAŞVURU SÜRECİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 31.12.2025-15.01.2026 tarihleri arasında e-Devlet şifresiyle, elektronik ortamda https://basvuru.kafkas.edu.tr adresinden kabul edilecek ve aynı link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular ile belirtilen şartları taşımayan ve eksik bilgi/beigesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir (Çevrimiçi olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ilanın her aşamasında kontrol ve teyit amaçlı olarak gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir).

2-PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURULARDA İSTENEN BELGELER:

a. İlgili unvana ait başvuru dilekçesi bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imzalı haliyle PDF olarak sisteme yüklenecektir (Profesör kadrosuna başvuran adaylar başlıca araştırma eserini dilekçesinde belirteceklerdir).

b. Özgeçmiş

c. Bilimsel çalışma ve yayınlar

d. Diploma (e-Devlet üzerinden alınan barkotlu ve okunaklı lisans, lisansüstü mezuniyet belgeleri doçentlik belgesinin onaylı sureti)

e. E-Devletten alınmamış belgelerin noter veya ilgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir. Yurtdışından alınan onaylı diplomalara onaylı denklik belgesi de eklenmelidir

f. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

g. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet hitap hizmet dökümü çıktısı

h. Vesikalık fotoğraf

i. Nüfus Kayıt Örneği

j. Sabıkasızlık Belgesi

k. "Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Ölçütleri Yönergesinin (31.12.2025 tarihine kadar yürürlükte olan Atama Yükseltme Ölçütleri Yönergesi esas alınacaktır) Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu" doldurularak ıslak imzalı haliyle PDF olarak sisteme yüklenecektir.

3- AÇIKLAMALAR:

a. Yukarıda istenen belgelerin https://basvuru.kafkas.edu.tr web adresine yüklenmesi gerekmektedir

b. Yukarıda belirtilmiş ancak e-Devlet üzerinden alınan belgeler; belgenin içeriği, barkod/karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz olmaları durumunda kabul edilecektir

e. İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları yapılmış olsa dahi başvuruları iptal edilecek olup bu adaylar herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir

d. Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir

e. Profesör unvanlı adaylar Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanlı olanlar ise Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar

f. Üniversitemiz internet sayfasından ( https://www.kafkas.edu.tr/ adresinden) yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir

g. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir

h. Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Kafkas Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının formlar kısmından ulaşılabilir

i. Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibarıyla ilanda belirtilen tüm nitelikleri ve yayın şartlarını sağlamış olmalıdır.

* Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav tie Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Tüm başvurular https://basvuru.kafkas.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

2. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4Tük ve 5 Tık not sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır

4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır

5. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır

6. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlanılın uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır

7. Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. Adayların 2025 yılı ocak aymın birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekir.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU TARİHLERİ

SINAV TAKVİMİ :

İlan Tarihi: 31.12.2025

Başvuru Başlangıç Tarihi : 31.12.2025

Son Başvuru Tarihi : 15.01.2026

Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 22.01.2026

Giriş Sınav Tarihi: 26.01.2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 29.01.2026

İnternet Adresi: www.kafkas.edu.tr

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu

2. Özgeçmiş

3. Nüfus Kayıt Örneği

4. ALES sonuç belgesi

5. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen belge, ilan şartına bağlı olarak eklenecektir)

6. Lisans/Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgeleri (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir)

7. Lisans/Yüksek Lisans/Doktora transkript belgeleri (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir)

8. Öğrencilik Belgesi onaylı sureti veya karekodlu (Lisansüstü Öğrencisi olma şartı aranan ilanlarda)

9. Erkek adaylar İçin askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi

10. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden (HİTAP) alacakları ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir

11. Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır. İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar aym sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır

2- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir

3- ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer almalıdır (ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin yeni tarihli olması gerekmektedir).

3- Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir

4- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Tüm başvurular https://basvuru.kafkas.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir,

5- Başvurular ilgili birimlere https://basvuru.kafkas.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Uygulamalı Birimlere Başvuracak Adaylar Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına https://basvuru.kafkas.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak başvuru yapacaktır.

6- Ön değerlendirme ve Nihai değerlendirme sonuçları www.kafkas.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptin de eklenmesi gerekmektedir. (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

9-Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesınde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

10- İlan özel şartında sertifika belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenmesi gerekmektedir. (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir)