Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartlan ve ilanda belirtilen şartlan sağlamalan kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslanna lıttps://www.ksu.edu.tr/Default.aspx?S1 d=8132 adresinden; Başvurularda esas alınacak puanlama tablosuna ise h tlps://pçrşQnel.kş^ adresinden dijital doküman olarak erişim

sağlanmaktadır.

. İlgili kadrolara yapılan başvurular yukanda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek atama şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların bu başvuruları kabul edilmeyecektir.

. Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından. Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS'den en az Profesör ve Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

. Dr, Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4, maddesinin 3. fıkrası uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulularında cn az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

. Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna htt^ŞT/baŞVUnikSüedlLtr çevrim içi ortam üzerinden başvuru yapılacaktır.

. Başvuru yapan öğretim üyesi adayları, ilan edilen kadrolardan yalnız birine müracaatla bulunabilirler. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

. İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının Duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyulular tebligat niteliğindedir.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvuru takvimi Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.

. İlanda belirtilen yayın koşullarının İlan tarihinden önce sağlanmış olması zorunludur.

. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adaylaruı atamaları yapılacaktır.

. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak vc/vcya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

. Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü durumlarda ilanı her aşamasında kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

. Başvurularda, https://baSVlirU.ksU.edll.tr çevrim İÇİ ortanı Üzerinden aşağıdaki evrakların eksiksiz yüklcrıilmcsi zorunludur.

1) Öz Geçmiş ve Eserler Listesi (YÖK Formatında); Aday, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bilgi, belge ve dokümanlar ile bunlara ait PDF formatında hazırlanmış sıralı halde içerik listesini de sisteme yüklemek zorundadır. (Not Tek seferde maksimum 50 adet belge yüklenebilir.)

2) Puanlama tablosu (https://pcrsoııcl.ksu.edu.tr/Dcfault.aspx?SId=7582 adresi üzerinden erişim sağlanabilir.) (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslanna uygun hazırlanacak)

3) İlanın nitelikler kısmında belirlilen alanlarda çalıştığını gösterir belge

4) Lisans, Yüksek Lisans. Doktora.'Sanatta Yetcrlik/Uzmanlık ve Doçentlik Sanatta Yeterlik belgelerinin onaylı sureti.

5) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

6) Nüfus Cüzdan Sureti

7) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

8) Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet)

9) Adli Sicil Kaydı

10) Profesör kadrosuna başvurularda eserlerden bir tanesi başlıca eser olarak gösterilecektir.

11) Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvurularda deneme dersinden muaf tutulacaklar için (Yükseköğretim Kunımlannda en az 1 yıl ders verdiğini gösterir belge.)

12) Bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan bilgi belge ve dokümanlar ile bunlara ait PDF formatında hazırlanmış sıralı halde (index)içerik listesi sisteme yüklenmek zorundadır. (Not: Tek seferde maksimum 50 adet belge yüklenebilir.)

Merkezi sınav

(1) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına, bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans mezunu olanlar ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler. Alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden 70 puan alanlar sınavda başarılı sayılırlar. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl için geçerlidir.

Genel şartlar

A) - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil smavmdan en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5 Tik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlanılın senatoları karar verir.

(3) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlannın uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(4) Alanında tecrübe sahibi olma şartı (istenmişse), lisans mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.

B)- Özel Şartlar

(!) (Değişik: RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

(2) İlanda belirtilen şartlan taşımak.

C) - Ön Değerlendirme

(1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40'mı ve yabancı dil puanının %60Tnı; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60'mı ve yabancı dil puanının %40'mı; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanlan ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Giriş sınavları

(1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade vc bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, yazılı vc sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir vc denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

D)- Nihai Değerlendirme

(1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kaplanımdaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %10'unu, yabancı dil puanının %30'umı ve giriş sınavı notunun %30'unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'umı ve giriş sınavı notunun %30'unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar smavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

E)- Sınavlarda Başarılı Olanların Atanması

(I) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanlan esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

F)- Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) yükseköğretim kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

G)- Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar;

Üniversitemiz https://basvuru.ksu.edu.tr adresinde yayınlanan çevrim içi başvuru sayfasında;

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2. Özgeçmiş

3. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devletten alınabilir.) (Askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmekledir.)

4. Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.)

5. Onaylı Resmi Transkriptler (Lisans ve Lisansüstü)

6. ALES belgesi (sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerliliği olan, ÖSYM'nnı internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge)

7. Deneyim belgesi (deneyim istenmişse) (istenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge) ile SGK hizmet dökümü (deneyim istenen kadrolar için)

8. Sertifika (İstenmişse)

9. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından almış oldukları puanı gösterir belge)

10. Adli Sicil Kaydı (e-Devletlen alınmış)

1 L Biyomctrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

Bilgi / belgelerini yüklemekle yükümlüdürler.

H)- ÖNEMLİ NOTLAR:

(1)- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular https://basvuru.ksu.edu.tr adresi üzerinden çevrim içi ortamda yapılması gerekmektedir. Başvurularda; süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılacak başvurular, birden çok kadroya yapılan başvurular, şahsen vc c-posta ortamından müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

(2)- Kahramanmaraş Sütçü İmanı Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında sınav da dahil iptal etme hakkını saklı tutar.

(3)- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazdı tebligat yapılmayacaktır.

(4)- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. (5)- Atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesinin asıl veya onaylı suretinin getirilmesi gerekmekledir.

(6)- Başarılı olan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonucu olumlu olanların ataması yapılacaktır.