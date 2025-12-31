Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunıı'nıın 48 inci maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 50/d. maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim elemanıalınacaktır.

İlan olunur.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://ozal.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanun'un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Araştırnıa Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlanılın Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4-Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır.

MUAFİYET

1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

1-Öğretim Elemanı Başvuru Formu, (www.ozal.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına girerek dokümanlar kısmında "Akademik Başvuru Formu"na tıklayarak erişebilirsiniz) 2-Özgeçmiş.

3-Mezuniyet ve öğrenci belgeleri: Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik belgeleri (1 takım noter/ resmikuruııılarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler) (Yabancı yükseköğretim burumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)

4-Lisans transkript belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge veya belgenin resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı kopyası

5-tki adet biyometrik fotoğraf.

6-ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış kare kodlu ALES sonuç belgesi.

7-Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL veya eşdegerliği kabul edilen muadil sınav sonuç belgesi).

8-Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı)

9-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK'den alınmış prim gün sayısmı ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge

11 -Ön ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

12-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebilir

13-Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

14- İdarenin ilan yayım sürecinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

15-Üniversitemiz zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

16- Başvurular ilgili birime ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya noter onaylı vekaletname ile yetkilendirilmiş kanuni temsilci aracılığıyla yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

17-Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütler Yönergesi'nin ilgili maddelerinde geçen hükümleri sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilgili mevzuattaki diğer şartları da taşımaları gerekmektedir.

İlan olunur.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

-Profesör adayları: Başvuru formunu (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, I adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans,doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (noter veya resmi

kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler),Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütler Yönergesi 'ne göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir), bilimsel çalışma ve yayınlar, -Doçent adayları Başvuru formunu (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 1 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans,doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (noter veya resmi kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler),Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütler Yönergesi 'ne göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlar,

-Doktor Öğretim Üyesi adayları Başvuru formunu (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) doldurarak, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik belgelerini (noter veya resmi kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler), 1 adet biyometrik fotoğraf, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütler Yönergesi 'ne göre hazırlanacak belgeler, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile başvuruda bulunacaklardır.

Öğretim Üyesi kadrolarına yapılacak başvurular PEBDES sistemi üzerinden (htlps://pebdes.ozal. edu. tr/) yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır, (noter/ resmi kurumlarca onaylanmış mühürlü ve ıslak imzalı örneği)

2-Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 3-Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaattan kabul edilecektir.

4-Yapılan başvurulann ilan edilen kadro derecesini haiz olması gerekmektedir. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

5-Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler.

6-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı Hizmet Belgesi'ni dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

7- Doçent ünvanını almış adaylar doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuru yapamazlar.

8-Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

9- İdarenin ilan yayım sürecinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

10-Başvuru süresi bu ilanm yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular PEBDES üzerinden [https://pebdes.ozal.edu.tr/) yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir

Başvuru Başlangıç Tarihi: 31.12.2025

Son Başvuru Tarihi: 14.01.2026