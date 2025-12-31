Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Adaylar, Üniversitemizin https://akds.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları "Öğretim Elemanı Başvuru Formu" ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurabileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100 lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2-Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, ilgili yönetmeliğin 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu (https://akds.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır),

2- Özgeçmiş,

3- Kimlik belgesi fotokopisi,

4- Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,

5- Lisans mezuniyet transkriptinin fotokopisi,

6- Bir adet biyometrik fotoğraf (https://akds.erbakan.edu.tr adresinden sisteme yüklenmesi halinde ayriyeten istenmeyecektir.)

7-ALES Belgesi,

8-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili),

9- Hizmet Belgesi (Bir kamu kurumunda çalışmış ya da çalışmakta olanlar için),

10- Özel şartlarda belirtilmiş ise deneyim belgesi fotokopisi.

11- Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesi fotokopisi

12- Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesi fotokopisi

13- SGK Hizmet Dökümü (Özel sektörde çalışmış ya da çalışmakta olanlar için)

14- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denklik belgelerinin fotokopisi.

ÖNEMLİ NOT

1- Elektronik ortamda başvuru yapmayan, başvurusunu onaylamayan veya istenen belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3- İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamasında değiştirebilir ya da iptal edebilir.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren son başvuru tarihine kadar istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere, Rektörlük kadroları için Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Mcmurlan Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlan, ilanda belirtilen özel şartları taşımalar gerekmektedir. Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir

1. Profesör adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıllan, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını da kapsayan belge ve bilgileri, 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

2. Doçent adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma vc yayınlanın kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

3. Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya l adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ile ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

4. Profesör veya Doçent Unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu Unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.

6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7. İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatla yeterlik alanları farklı olan adayların başvurulan Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8. Yabancı dilde eğilim veren bölüm vc anabilim dalları için Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlara sahip olnıak(*).

9. Profesör ve Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir, İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

10.Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamasında değiştirebilir ya da iptal edebilir.

11. Öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylardan "Eğiticilerin Eğitim Sertifikası" belgesinin teslim etmeleri gerekmektedir. Bu sertifikaya sahip olmayan adaylar, atanmalarından itibaren bir yıllık süre içinde bu eğitimi almaları zorunludur.

ADRES: Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Vaka Mah. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Mcram/KONYA Telefon: (0 332) 221 06 22-28