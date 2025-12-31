Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Üyesi Diandaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2947 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

MUAFİYET;

burumlarında öğretim elemanı kadrolarında (alışmış veya (alışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 neı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR

A- Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülü 'Akademik Personel Formları*' linkinde bulunan Akademik Personel Başvuru Formunu doldurarak; aşağıda istenen belgeler ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Posta İle yapılan başvurularda 16.01.2026 tarihinden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan süresi İçerisinde ilanda belirtilen başvuru yerine yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir,!

B Araştırma Görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

C- Adayların; E-Devlet üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri ile öğrenim belgeleri karekodlu olması durumunda kabul edilecektir, E-Devlet haricinde alınmış mezuniyet ve öğrenim belgelerinin onaylı (ıslak imzalı, mühürlü! olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin İbraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti] (onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)

o- İş Tecrübe Belgesi İstenen durumlarda İş tecrübesinin lisans mezuniyeti sonrasında olmasına bakılır ve belge üzerinde İlgili İşyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin İmzası ve belge tarihinin bulunması zorunludur. Ayrıca İş tecrübesinin SGK'dan alınmış onaylı hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

E- Adaylar, Üniversitemizin aynı tarihte çıkmış olduğu İlanda yalnızca bir kadroya müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılır,

F- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları ve Bakanlar Kurulu Kararlan ile mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş Olan FETÖ/PDY/PKK ve DAEŞ başta Olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmaması gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise İptal edilecektir

NOT; ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları www.ohu.edu.tr adresinden İlan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1 Akademik Personel Başvuru Formu (http://www.0hu.edu.tr/per50nel/sayfa/akademik-pers0nel-farmlari)

2 Lisans Mezuniyetine İlişkin Belge ve Transkrlpt (E-Devlet'ten alınmış karekodlu veya onaylı sureti]

Lisansüstü Öğrenci Belgesi ve Transkripti veya Mezuniyet Belgesi ve Transkripti (Yüksek Lisans/Doktora] (E-Devlet'ten alınmış karekodlu veya onaylı sureti)

4 ALES Belgesi (Belge üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu ve Karekodu bulunan)

5 Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen)

6 Kamu Kuruntunda Çalışanlar için Çalıştığı Kurumdan Alınmış Onaylı Hizmet Belgesi

İş Tecrübe Belgesi (Belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunan) (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)

8 SGK'dan Alınmış Onaylı Hizmet Dökümü (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)

9 Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Güncel) (E-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı)

10 Sabıka Kaydı (Güncel) (E-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı)

11 Özgeçmiş

12 Nüfus Cüzdan Fotokopisi

13 2 (İki) Adet Fotoğraf

14394/1-1

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlıgı'nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanuncun 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48, Maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir

İlanda yer alan ünvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, e-TEP, YÖKDİLveya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil puanı başarı koşulunun sağlanması ve Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.

İlan edilen Doçent kadrolarına Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına ise Doçentler Başvuru yapamazlar.

Kurumumuz gerekli durumlarda ilanının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İSTENİLEN BELCELER

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın web sitesi matbu formlar modülünde yer alan "Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi" ile özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, lisans-yüksek lisans-doktora belgesi, profesör ve doçent kadroları için doçentlik başarı belgesi, puanlama tablosu ve yayın listesinden oluşan başvuru dosyası ile aynı belgelerle birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 adet (1 fiziksel+6 dijital(Flash Bellek)), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet (1 fiziksel + 4 dijital (Flash Bellek)), bilimsel yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 16.01.2026 tarihinden sonra şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: 2547 Sayılı Kanun'un Ek-38. Maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Duyu rulur.