Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınea öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şanları taşımak şarttır.

- iler aday tek bir kadroya başvurabilir.

- Adaylar unvanlarının altında kadroya başv ummazlar.

- Başvuru evraklarında eksik belge olduğu veya yanlış beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

- Atanmaya hak kazanan adayın hak etliği derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kuruntumuza aittir.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

-Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların. Özgeçmiş, diplomalar (Barkodlu E-Dcvlet Belgesi kabul edilmektedir.) doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent adayları için), bilimsel yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek), yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıllar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, egitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları içeren bilimsel çalışma ve yayınları, e-Dcvlet aracılığıyla "basvuru.pau.cdu.tr" adresi üzerinden ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (Sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatili takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar) sisteme giriş yapmaları ve sistemden alman Öğretim Üyesi Başvuru Formu ile birlikte Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının kadroların ilan edildiği birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

-Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/lr adresinde islenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna şahsen başvurarak, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığım gösterir dokümanları vc bu şartların sağlandığına dair beyanını içeren dilekçe ile birlikte 1 adet USB teslim edilmesi gerekmektedir.