Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ve 30.01.2025 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Krilerleri"ndeki şartlar ile ilanda belirlilen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlarını ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan;

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunarak ilan edilen kadronun anabilim/anasanal dalı/programını belirlen dilekçeleri ile birlikle 2 adet fotoğraf, T.C. kimlik kartı fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, öz geçmiş ve yayın listesini, alana özel olarak hazırlanan Doçent Kadrosuna ilk Defa Atanacaklar için Bilgi Formu (Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca puan hesaplaması ÜAK puanlama listesine göre yapılacaklar hariç). Doçentlik Sözlü Sınav Dilekçe Örneği (Doçentlik sözlü sınavına daha önce girmemiş olan adaylar için) ve Bilimsel Yayın Beyan Formunu fiziki olarak teslim edecek, ayrıca Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri'ııiıı genel ilkeleri ve alana özel kriterlerinde aranan koşulların sağlandığına ilişkin belgeler ve bilimsel çalışma yayınlarının aktarıldığı (fiziki olarak teslim edilecek belgelerin de içinde bulunduğu) 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şalisen başvuruda bulunarak ilan edilen kadronun anabilim/anasanat dalı/programını belirten dilekçeleri ile birlikte 2 adet fotoğraf, T.C. kimlik kartı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, öz geçmiş ve yayın listesini, alana özel olarak hazırlanan Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna İlk Defa Atanacaklar için Bilgi Formu ve Bilimsel Yayın Beyan Formunu fiziki olarak (eslim edecek, ayrıca Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri'nin genel ilkeleri ve alana özel kriterlerinde aranan koşulların sağlandığına ilişkin belgeler ve bilimsel çalışma yayınlarının aktarıldığı (fiziki olarak teslim edilecek belgelerin de içinde bulunduğu) 4 adet USB bellek vereceklerdir.

** Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazclc'dc yayınlandığı tarihten sonra yürürlükteki mevzuat uyarınca adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınacak ve son başvuru tarihi web sayfamızda ilan edilecektir. "Trakya Üniversitesi öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri, başvuru dilekçe örneği, ilan edilen kadro unvanı için ilk defa atanacaklar için bilgi formu, doçentlik sözlü sınav dilekçe örneği ile bilimsel yayın beyan formuna https:Z/pdb.trakya.cdu.tr/pages/akademik-vukseltilme adresinden ulaşılabilir.

Başvuru şartlarını taşımayan, süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik belgeyle müracaat edenlerin başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) c-Dcvlct üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. E-Devletten alınan tüm belgelerin karekodu okunur olmalıdır.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır, İlan edilen kadrolara başvuracak adayların söz konusu Yönetmelik'teki genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

KADROLARA BAŞVURULAR

Adayların, 02.01.2026-16.01.2026 tarihleri arasında ilan edilen kadronun bulunduğu birime şalisen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adaylarm başvurulan kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

-Bir adet dilekçe,

(Dilekçe örneğine http://pdb.trakva.cdu.tr/paucs/formlarff.Ubnf4NJM92Yadresi Formlar alanından ulaşılabilir.)

-Lisans Mezuniyet Belgesi

-Lisans not ortalamasını gösterir transkripl,

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi

-Yabancı Dil Puanını gösterir belge

-Başvuru yapacakları kadro için ilan özel şartında belirtilen tecrübe ve eğitimlere ilişkin belgeler

-Özgeçmiş, T.C. kimlik kartı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf

-Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

"(E-Devlet üzerinden alınan karekodu okunur yeni tarihli öğrenci belgeleri ile mezuniyet belgesi ve diğer tüm belgeler gcçcrlidirO

SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme Sonuç Duyuru Tarihi: 23.01.2026 tarihinde ilana çıkılan birimlerin internet adreslerinde duyurulacaktır.

Giriş Sınavı Tarihi: 29.01.2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 02.02.2026

Giriş sınavı ilana çıkılan birimlerde yapılacaktır. Giriş Sınavı sonuçlan ilana çıkılan birimlerin internet adreslerinde duyurulacaktır. Duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul vc Esaslar Hakkında Yönctmelık'tc belirtilen genci ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşılmalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin IDO'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

3-ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değer!endinneye alınmayacaktır.

5- Yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

6 - Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanıın'un 50. maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

MUAFİYET:

"Öğretim Üyesi Dışmdaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul vc Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesinde belirtilen kapsamdaki adaylarda merkezi sınav vc yabancı dil şartı aranmaz.

Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin, başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarım kanıtlayım belge sunmaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.