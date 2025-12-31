Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim {İyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Personel Adayı Formları https://personel.usak.edu.tr/menu/43112 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 (beş) adet salt okunur USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Personel Adayı Formları https://personel.usak.edu.tr/menu/43112 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 (beş) adet salt okunur USB ile ilgili birimlere (Dekanlık/Müdürlük) şahsen başvuracaklardır.

Genel Açıklamalar

1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve öğrenim belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

2) Gerçeğe aykın belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

3) Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

4) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5) 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

6) Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvurulan geçersiz sayılacaktır.

7) Adaylann, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlan taşımalan gerekmektedir.

8) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10) İdare ilanda, ilan ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

* Adayların salt okunur USB'ye bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayınlar dosyasının yanı sıra; Başvuru Formunu, Puanlama Tablosunu, Özgeçmişini ve Öğrenim Belgelerini onaylı bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir.

**Son başvuru tarihi 16.01.2026 tarihi mesai bitimine kadardır.