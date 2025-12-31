Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

-Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabil im Dallarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartlan sağlamış olmak kaydiyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlan taşıması gerekmektedir.

-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 31.12.2025 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarım PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için Hukuk, Kültür ve Sosyal Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri Dekanlıkları.

Profesör ve Doçent kadrosuna* başvuracaklar için:

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalım belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri Profesör kadrosu için 1 nüsha dosya ve 5 (beş) adet Taşınabilir Belleğe, Doçent kadrosu için 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen başvurabileceklerdir.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için:

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye başvurabileceklerdir.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir.

* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde istihdam edilecek öğretim üyeleri yabancı dil yeterliliği bakımından Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma vc Yükseltilme Kriterleri Yönergesinin 7. maddesinin 2. fıkrası kapsamında değerlendirilecektir.

* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasmı iptal edebilir.

* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adaylann atamalan yapılmayacaktır. Aday/adaylann başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek vc hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

* Adayların, başvuru esnasında akademik çalışma vc yayınları ile ilgili bilgilerin beyan edilmesine ilişkin forma internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Türk Alınan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma vc Yükseltilme Yönergesi uyarınca doçentlik sözlü sınavına girmemiş adayların Üniversitelerarası Kurul Tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ;

Personel Daire Başkanlığı:Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad.No:106 34820-

Bcvkoz İSTANBUL

Tel: 0 216 333 35 67 - 0 216 333 35 68 - 0 216 333 35 69

Hukuk Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:108-34820-Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 34 06 - 0 216 333 34 08

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108-34820-Bcykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 32 04 - 0 21 6 333 32 09

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:108 34820 - Bcykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 33 50 - 0 216 333 33 55

Mühendislik Fakültesi:Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:94 34820 - Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 31 03-0 216 333 31 06

