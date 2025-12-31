Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2026
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2025 02:45, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 03:21
Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'mın ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yönerıneliğı'mn ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır.
Başvurular, belirlilen süreler içerisinde, üniversitemi/ lıısan Kaynaklan Dirckiörlüğü'nc şshscn^posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içimle yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan Haşlama Tarihi: 31.12.2025
İlan Ritıs Tarihi: 14.(1 1.2026