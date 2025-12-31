TİKA, 20 uzman yardımcısı alacak

TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 01/01/2026 tarihinde başlayacak olup 16/02/2026 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir.

Giriş sınavı 02/03/2026-13/03/2026 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınav tarihlerinde Başkanlık tarafından değişiklik yapılabilecek olup; değişiklik adaylara önceden duyurulacaktır.

II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1991 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

4) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

5) Son başvuru tarihi itibari ile ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından(KPSS):

a) Birinci grupta yer alanlar için KPSS P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27 P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P39, P40, P41, P42 puan türlerinden birinden en az 75 puan almış olmak,

b) İkinci grupta yer alanlar için KPSS P4 türünden en az 75 puan almış olmak,

c) Diğer gruplarda yer alanlar için KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak

6) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS), İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna

göre yapılacaktır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanacaktır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.) Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 01/01/2026 tarihinde başlayıp, 16/02/2026 tarihinde bitecektir.

2) Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden TİKA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden gerçekleşecektir. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular ile ilanda belirtilen son başvuru tarihi itibari ile yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3) Başvuru için istenen belgeler:

Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet, KPSS, YDS/e-YDS, askerlik ve adli sicil bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir. Ancak e-Devlet üzerinden temin edilemeyen bilgi/belgeler (Eş değerlik/Denklik belgesi, Uluslararası geçerliliği olan dil belgesi, özgeçmiş, hizmet belgesi, sağlık raporu) başvuru sırasında pdf ya da jpg formatında muhakkak sisteme eklenmelidir.

a) İlanda belirtilen bölümlerden mezun olunduğuna ilişkin Yükseköğrenim diploması/mezuniyet belgesi veya denklik belgesi (Mezuniyet bilgilerinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca diploma/mezuniyet belgesi yüklenmeyecektir. Ancak yukarıda belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunan adaylar ile yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için ilgili dokümanı mutlaka sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eş değerlik veya denklik belgesini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.)

b) YDS/e-YDS sonuç belgesi (YDS/e-YDS puan bilgisinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca belge yüklenmeyecektir. Ancak Yükseköğretim Kurulunca YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeler mutlaka sisteme yüklenecektir. İlgili belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.)

c) Yazılı özgeçmiş.

d) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek ruh ve beden sağlığı bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan.

e) SGK hizmet dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi.

f) Tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu.

4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartlara uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sınava çağrılacaktır.

2) Giriş Sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınav tarihi ve saatlerine ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir.

3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı/kimlik kartı veya pasaportu (kimlik kartı dışında sunulacak olan Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf

ve T.C. kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.

V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

2) Sözlü sınavda adaylar;

a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN

1) Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

2) Giriş Sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir ve Kariyer Kapısı üzerinden sonuçlar görüntülenebilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir.

3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

4) Yarışma sınavında başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek aday belirlenebilir. Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

5) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya yeterli başvurunun bulunmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

6) Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Başkanlık tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

7) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TİKA Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

8) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TİKA Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

9) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

10) Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VII. BİLGİ ALMA

Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 939 70 70 -73 - 74- 75 numaralı telefonları aranarak, 0(312) 939 75 15 no'lu faks ve/veya [email protected] e-posta adresine yazılarak alınabilir.