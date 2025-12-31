Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Diğer Şartlar

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna ek olarak; onaylı veya e- Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdanı/ T.C. kimlik kartı fotokopisini , adli sicil kaydını, askerlik şubesinden alınmış terhis belgesini, Öğretim Üyesi Başvuru Formunu, Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesini (e-Devletten alınan "Hitap Hizmet Dökümü"), özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş) ve ilgili temel alan puanlama tablosunu kapsayan bir adet basılı dosya ve bu basılı dosyadaki belgeler ile yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren 7 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna ek olarak; onaylı veya e- Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora/ tıpta uzmanlık ve doçentlik belgelerini, özgeçmişini, askerlik şubesinden alınmış terhis belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş), ilgili temel alan puanlama tablosunu, nüfus cüzdanı/ T.C. kimlik kartı fotokopisini, adli sicil kaydını, Öğretim Üyesi Başvuru Formunu, Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesini (e-Devletten alınan "Hitap Hizmet Dökümü"), yabancı dil sınavı başarı belgelerini kapsayan bir adet basılı dosya ve bu basılı dosyadaki belgeler ile bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren 5 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri formuna ek olarak; onaylı veya e- Devlet üzerinden alınan lisans , yüksek lisans, doktora/ tıpta uzmanlık ve Yabancı Dil belgesini, askerlik şubesinden alınmış terhis belgesini, özgeçmişini, nüfus cüzdanı/ T.C. kimlik kartı fotokopisini, adli sicil kaydını, Öğretim Üyesi Başvuru Formunu, Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgelerini (e-Devletten alınan "Hitap Hizmet Dökümü"), 2 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş), ilgili temel alan puanlama tablosunu kapsayan bir adet basılı dosya ve bu basılı dosyadaki belgeler ile bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren 5 adet Flash Bellek ile kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not :

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde" belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7-Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına

https://personel.yalova.edu.tr/Icerik/Detay/ogretim-uyesi-alim-ilani adresinden ulaşabilirler.

8-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9-Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

10- Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF formatında olması gerekmektedir.

11-Üniversitemiz ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, ilana ilişkin değişiklik ve iptal duyuruları Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

12-Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

13-*İşaretli kadrolara Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

İlan Başlangıç Tarihi : 31.12.2025

İlan Bitiş Tarihi : 14.01.2026

İrtibat için : 0226 815 5402- 5406

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (Fakültelere alınacak Araştırma Görevlileri İçin 55 puan), (Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere alınacak Öğretim Görevlileri için 60 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu

Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 01.01.2025 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans öğrencisi olmak.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokulların, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER

1- Öğretim Elemanları Başvuru Formu (İlgili Forma; https://personel.yalova.edu.tr/tr/Icerik/Detay/ogretim-elemani-basvuru-formu adresinden ulaşılabilir.) Başvuru formu imzalı şekilde sisteme yüklenecektir.

2- Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter yada Resmi Kurum onaylı sureti yada e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

3- Fotoğraf

4-ALES Belgesi.(ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5(beş) yıl geçerlidir.)

5- Lisans Transkripti

6- Özgeçmiş

7-Yabancı Dil belgesi (MYO'lara başvuranlar için zorunlu değil.)

8-Arş.Gör. kadrolarına başvuranlar için yüksek lisans yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi.

9-Öğr.Gör. kadrosuna başvuranlar için yükseköğretim kurumlarında istenilen alanda ders verdiğini belirten tecrübe belgesi. (İlan şartlarında alanında tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış yada çalışanlar için ise hizmet belgesi.)

10-Nüfus cüzdanı sureti.

Not : 1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

2- Başvurular on-line olarakhttps://ubs.yalova.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Girisweb sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinden sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- On-line başvuru haricinde posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

6-Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7-Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

8- İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.