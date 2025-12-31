Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2026

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 31 Aralık 2025 01:45, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 02:49
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz biriminde açık bulunan ve aşağıda birim, unvan ve koşulları belirtilen kadroya 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı ilan metni, takvim ve açıklamalar Üniversitemiz web sayfası (www.selcuk.edu.tr) Genel Duyurular'da mevcuttur. DUYURULUR.

