Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

- Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

- Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2024) (Bakınız: https://pdb.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/sube-mudurlukleri/akademik-personel-sube-mudurlugu/olcutler)'ne göre değerlendirilecektir.

- Doçent kadrosu daimi statüdedir.

- Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- Yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS, e-TEP ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ilana başvuru yapıldığı tarihte ÖSYM tarafından en son yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)

Başvuruda istenilen belgeler

- İlan başvuru evraklarına https://pdb.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/sube-mudurlukleri/akademik-personel-sube-mudurlugu/ilan-basvuru-evraklari web sayfasında bulunan İlan Başvuruları menüsünden ulaşılabilmektedir.

- İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası Doçentlik için 1 adet [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmektedir. İlanın herhangi bir aşamasında gerek duyulduğu takdirde ek [Flash Bellek] istenebilir.

- Ayrıca ilan başvuru formu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) fiziksel olarak da teslim edilmelidir.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ''İlanın'' her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

- Yükseköğretim kurumlarının Profesör unvanındakiler doçent kadrosuna başvuramazlar.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Başvuru Yeri ve Tarihi

- Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

- Süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.