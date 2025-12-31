Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar"a göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvurular https://basvuru.klu.edu.tr/internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacak olup; şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmış olup, ön değerlendirme ve giriş sınav sonuçlarıwww.klu.edu.trinternet adresinden yayımlanacaktır.

Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır.

BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENECEK EVRAKLAR

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri veya e-devlet çıktıları,

4. İlan tarihi itibari ile düzenlenmiş yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi fotokopileri veya e-devlet çıktısı (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı

bulunan kadrolar için),

5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi veya e-imzalı nüshası veya e-devlet çıktısı (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),

6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi veya e-devlet çıktısı,

7. ALES sonuç belgesi,

8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),

9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın başvuru formuna yapıştırılması zorunludur.)

10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya,

11. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-devlet çıktısı,

Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi içerisinde adaylar başvuru sistemindeki bilgilerini güncelleyebilecektir.

Duyurular tebligat niteliğindedir.