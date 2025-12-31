Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaatlarda Talep Edilen Evrak

Öğretim Üyesi Kadroları İçin

1- KYS-FRM-056 Öğretim Üyesi Müracaat Dilekçesi(Tıklayınız)

2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

3- "Kurum Dışı personel için" Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

4- "Kurum Dışı personel için" Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- "Kurum Dışı erkek adaylar için" Askerlik Durum Belgesi (*) (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin terhis belgesini eklemesi gerekmektedir.)

6- "Kurum Dışı personel için" Adli Sicil Belgesi (*)

7- Yabancı Dil Belgesi

8- Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak-Çalışılan yerlerden alınan ıslak veya elektronik imzalı tecrübe belgesi)

9- Suni Tohumlama ve Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (2025-ÖÜ3-39 nolu ilana müracaat edecek adaylar için) (İlan ilk müracaat tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla)

10- "Kurum Dışı personel (Açıktan veya yeniden atanacaklar) için" Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu (Atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir.) (Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.)

11- Lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi (*)

12- KYS-FRM-043 Doktor Öğretim Üyesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Tıklayınız)

13- Profesör kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Tıklayınız)

14- "Kurum Dışı personel için" HİTAP Hizmet Dökümü (*) (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

15- "Kurum Dışı personel için" Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) (*)

16- "Kurum Dışı personel için" KVK-FR01 Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni(Tıklayınız)

17- "Kurum Dışı personel için" KVK-FR02 Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni(Tıklayınız)

18- Taşınabilir (Flash) Bellek (Profesör kadrosu için 7 adet Taşınabilir (Flash) Bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 5 adet Taşınabilir (Flash) Bellek.)

Taşınabilir (Flash) Bellek İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formunun ıslak imzalı taranmış hali ile formda belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği lisansüstü çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) olması gerekmektedir.

Not: İlanımız Kurum içi yükselmeleri de kapsamaktadır.

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

1- KYS-FRM-262 Öğretim Görevlisi (Ders Vermekle Görevli) Müracaat Formu(Tıklayınız)

2- Özgeçmiş

3- Lisans ve Lisansüstü Mezun Belgeleri (*)

4- Lisans Transkripti (*)

5- Tecrübe Belgesi (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm belgesi, çalışılan yerlerden alınan ıslak veya elektronik imzalı tecrübe belgesi veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet dökümü)

6- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf (Fotoğrafın biri Müracaat Formu'na yapıştırılacaktır.)

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8- KVK-FR01 Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni(Tıklayınız)

9- KVK-FR02 Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni(Tıklayınız)

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin

1- KYS-FRM-264 Araştırma Görevlisi Müracaat Formu(Tıklayınız)

2- Özgeçmiş

3- Lisans Mezun Belgesi (*)

4- Lisans Transkripti (*)

5- Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (*)

6- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf (Fotoğrafın biri Müracaat Formu'na yapıştırılacaktır.)

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8- KVK-FR01 Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni(Tıklayınız)

9- KVK-FR02 Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni(Tıklayınız)

değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Açıklamalar ve Hususlar.

1- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

2- Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık, salgın vb. diğer sebepler) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz. Yasal mazeretlere sahip adaylar başvurularına enstitüden alacakları belgeyi eklemelidir.

3- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın "Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler" kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Muafiyet (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin)

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.