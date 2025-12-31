Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları, "Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde'' belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Anılan kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Söz konusu yönergehttps://www.igdir.edu.tr/mevzuatadresinde temin edilebilir. Adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (yurt dışından alınan diploma denkliklerinin, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.)

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, profesör, doçent ve doktora öğretim üyesi kadrolara başvuracak adaylar, başvuru formunda, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Tablosu (EK-1),yayın listesi ve yayınlardan oluşan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren profesör için 6, doçent ve doktora öğretim üyeleri için 4 adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına, doktora öğretim üyesi kadrosuna başvuranların, ilgili birimlere teslim etmeleri, herhangi bir kurumda çalışanlar ise, hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.

Başvurular 31.12.2025 - 15.01.2026 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

NOT: Öğretim üyesi/elemanı başvuru formuhttps://personel.igdir.edu.tr/formlar-ve-belgeleradresinden temin edilebilir.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ancak Üniversitemiz Senatosunun 30.12.2025 tarih ve 41/01 nolu kararı ile Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimlerdeki Anabilim Dalları hariç, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında nitelikli personel istihdamının temini amacıyla asgari yabancı dil puanı 65 olarak belirlenmiştir.

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları karar verir.

d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

e) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

ÖNEMLİ NOTLAR

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru günü mesai bitimine kadar yapılabilir. Başvurular ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

1- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.(e-devletten alınan Karekodlu evraklar geçerlidir.)

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerle başvuru yapmayan adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler

1. Başvuru Formu

2. Özgeçmiş,

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4. Lisans/Lisansüstü Diploma (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5. Transkript Belgesi (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,

7. ALES Belgesi,

8. Hizmet cetveli (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

9. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,(Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)

10. Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,

11. Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge.

12. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.