Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden;

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA AİT İLAN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.ve 24. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

ç) Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) veya Yurtdışındaki herhangi bir kurumdan (ÜAK denkliği olsa bile) Doçentlik belgesini almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen (a, b, c ve ç) bentlerinde yer alan şartları taşıyan adayların, ayrıca kendilerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususları da eksiksiz biçimde yerine getirmeleri gerekmektedir.

1) Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerinde; Başvuracakları alanla ilgili İlan no, fakülte, bölüm/anabilim dalı, kadro ünvanı bilgilerini, kişisel yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirtmelidir.

Ayrıca süresi dolmamış yabancı dil belgesini sunmalıdır.

2) Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçelerinde; Başvuracakları alanla ilgili İlan no, Fakülte/Meslek Yüksekokulu, bölüm/anabilim dalı veya program adı, kadro ünvanı bilgilerini, kişisel yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirtmelidir.

Ayrıca süresi dolmamış yabancı dil belgesini sunmalıdır.

3) Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet Flash Bellek içerisine kaydedip Rektörlük Yazı İşleri Müdürülğüne teslim etmeleri gerekmektedir.