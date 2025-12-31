Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyannca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların "Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 31/12/2025 - 14/01/2026

ÖĞRETİM üyesi KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR:

Çankın Karatckin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen asgari bapuru kofullarını sağlamalıdır.* Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabllim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Penonel Başvuru Formu https://penoncl.karatekln.edu.tr adresinden temin edilerek başvuru sahibi tarafından İmzalanıp https://ilan.karatckin.edu.tr adresinde online başvuru sistemine yüklenecektir.

Başvuruda istenen Belgeler

1. Fotoğraf

2. özgeçmiş,

3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi (Profesörler için Başlıca Araştırma Eserinin belirtildiği)

5. Puanlama tablosu (Çankırı Karatckin Üniversitesi öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ndeki formata uygun.)

6. Tccrübe/Dencyim Belgesi (İlgili İlanda isteniyorsa) ((Kamu kurum ve kuruluşlannda çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar İçin hizmet belgesi. Sigortalı çalışanlar İçin SGK Hizmet Dökümü) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin İlgili kurum tarafından Onaylı Sureti)

7. Yabancı Dil Belgesi (Dr.öğr.Üyesl Kadrolarına Başvurularda) (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak veya cşdeğcrllllğl kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak)

8. 'Yönergede İstenilen diğer bilgi ve belgeler

Yukanda İstenilen bilgi ve belgeler İle https://llan.karatckln.edu.tr ndreılnden online başvuru yapabileceklerdir, ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİM

1. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartlan taşımalan gerekmektedir,

2. B^yuruşüresk p.şvuruB.şl.pıa.ZTİ.hl__________i 31/12/2025

Son Müracaat Tarihi ve Saati : 14/01/2026 Saat: 17:00

3. Müracaatlar sadece online olarak yapılabilecektir. (Belgelerin sisteme eksik veya hatalı yüklenmesinden aday sorumlu olacaktır.)

4. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan müracaatlann hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.

5. Gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamalan yapılmayacaktır. Bunların atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6. Ünlvenltemiz ilan süreçlerinin her aşamasında İptal vc/vcya değişiklik yapma baklana sahiptir.

7. Profesör ve Doçent kadrosunda bulunan adaylarlar alt kadrolara müracaat edemezler.

8. Ünlvenltemiz internet sitesinden yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Detaylı bilgi almak için; Penonel Daire Başkanlığı 0 376 218 9513 / 7154 - 7156

ONLINE BAŞVURU ADRESİ https://ilan.karatekin,edu.tr

Teknik Destek İçin : 0 (376) 218 95 00 Dahili: 7171

NOT: İlan ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://pcrsonel.karatckin.cdu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 2025-01

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE Özel şartlar

1 - 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde beliıtilen şartlan taşımak,

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kumlu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdcğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvum belgeleri ekinde muafiyet dummlannı kanıtlamalan halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalannda ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3 - Adayların lisans transkriptlcri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kumlunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Tıanskriptlcrde sadece yüzlük not sistemi olması halinde transkripteki yüzlük not kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kumlunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkripttc hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde veya transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kumlunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır,

4 - Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kumlu tarafindan belirlenen uzmanlık alanıyla doğmdan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolanna başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fikralan kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolanna atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlannda öğretim clcmam kadrolannda çalışmış veya çalışmakta olanlarda (Ek ibare:RG-7/1/2023-32066) uluslararası anlaşmalarla kumlan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kummlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafindan belirlenecek ilgili yabancı dili Öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2 - Meslek yüksckokullannın, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fikrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolan haricindeki öğretim elemanı kadrolanna yapılacak başvumlarda yabancı dil şartı aranmaz. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;

1 - Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurularak imzalanan Dilekçe ve Başvuru Formu (https://persoBel.karatekin-edo.tr adresinden başvuru başlama tarihi itibari ile temin edilebilir).

2 - özgeçmiş,

3 - ALES Sonuç Belgesi (Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir),

4- Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdcğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu belge değildir).

5 - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Müracaat edilecek ilanda ki "İlanda Aranan özel Şartlarda" istenilen diploma veya geçici mezuniyet belgesi) (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici alınan diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti ıslak imzalı/mühürlü olarak online başvuru sistemine yüklenecektir). (Yabancı öğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge diploma ile beraber online başvuru sistemine yüklenecektir)

6 - Lisans Transkripti (Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti ıslak imzalı/mühürlü olarak online başvuru sistemine yüklenecektir. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi (onaysız) olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir).

7 - Deneyim Belgesi (İlgili ilanda isteniyorsa) (Müracaat edilecek ilanda ki "İlanda Aranan özel Şartlarda" istenilen çalışma deneyimini sağladığına dair belge); Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa Hizmet Belgesi veya özel sektörde çalışmış veya çalışıyor ise SGK dökümü (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti online başvuru sistemine yüklenecektir).

8 - Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

9- İlgili ilanda istenilen belgeler

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR