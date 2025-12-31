Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2026

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 31 Aralık 2025 00:55, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 02:25
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan T.C Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 8 takım bilimsel yayın dosyası

Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Dr.Öğr.Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.

Son başvuru tarihi: 16.01.2026 mesai bitimi.

DİĞER HUSUSLAR

1- Kadroya başvuran adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları Yükseköğretim kurulunun üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı

dahilinde yapılacak olup atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

2- Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

3- Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir.

4- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

5-sivas cumhuriyet üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, yükseltilme ve atanma yönergesine https://www.cumhuriyet.edu.tr/personel/adresinden ulaşılabilir.

