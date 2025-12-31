Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Başvuru Tarihleri: 31/12/2025 - 15/01/2026 (Saat 17.00'ye kadar)

BAŞVURU BELGELERİ VE ŞARTLARI:

- Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak olup tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Başvurular https://basvuru.bilecik.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen, kargo, posta vb. şeklinde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

- Doçent kadrosuna Profesör kadrosunda olanlar, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna Profesör ve Doçent kadrosunda olanlar başvuramazlar.

- Eksik evrakla yapılan veya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde belirtilen şartları taşımayan müracaatlar ilgili komisyonlarca kabul edilmeyecektir.

- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

- Diğer kamu kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele Kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

- Üniversitenin uygun görmesi halinde her aşamada ilanın tamamı veya bir bölümü iptal edilebilir.

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Formu doldurulurken puanlama kısımları açıklamalı olarak belirtilmelidir. Formda belirtilen yayınların sisteme yüklenmesi de aynı sıralamada ve puanları belirtecek şekilde adlandırılarak yapılmalıdır.

- Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ilanlarında "Özel Şartlar" alanında, istenilmesi halinde, eğitim ve tecrübe durumlarının belgelendirilmesi gerekmektedir.

- Adaylar başvurularını; fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesör kadroları için), erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, öz geçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, diğer başvuru belgeleri ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte https://basvuru.bilecik.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak olup diğer başvuru belgeleri ve açıklamaları https://basvuru.bilecik.edu.tr/ adresindeki ilanımızda yer almaktadır.

- Yabancı ülkelerden/T.C. dışındaki diğer ülkelerin kurumlarından alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen onaylanmış denklik belgesinin olması şarttır.

- 2025/74 no.lu ilan için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 8. maddesinin 6. fıkrası hükümleri uygulanacaktır.

DİĞER AÇIKLAMALAR:

Dosya hazırlamada dikkat edilecek hususlar;

- İlan edilen kadro başvurusu için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne uygun şekilde hazırlanan 1 (bir) takım dijital dosya (depolama aygıtı ile teslim edilmesi gerekmektedir), Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime, Doçent ve Profesör kadroları için Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Ayrıca bu dijital dosyanın aynısı https://basvuru.bilecik.edu.tr/ adresi üzerinden ilan sistemine yüklenecektir.

Açıktan Atama:

Aktif olarak herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak görev yapmayanlar bu seçeneğe göre atanacaklardır.

Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır;

- Durum bildirir sağlık kurulu raporunun aslı (Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya özel hastanelerden "tam teşekküllü hastanelerden" alınmış yeni tarihli heyet raporu).

- Ortaöğrenimde hazırlık sınıfı okundu ise bunu gösteren diploma veya ilgili kurumdan alınabilecek onaylı belge.

- Hizmet Belgesi (Daha önce herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak görev yapmakta iken herhangi bir sebeple ayrılanlar için en son çalıştığı kamu kurumundan veya e-Devlet üzerinden "HİTAP" ibareli alınacaktır).

Naklen Atama:

Üniversitemizde veya başka bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışanlar ve nakil yolu ile atanmak isteyenler bu seçeneğe göre atanacaklardır.

Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır;

- Hizmet Belgesi (Aktif olarak görev yapılan kamu kurumundan veya e-Devlet üzerinden "HİTAP" ibareli alınacak onaylı belge.)

Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tr ve https://basvuru.bilecik.edu.tr/ adresleri üzerinden ulaşılacaktır.