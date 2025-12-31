Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Üyesi Alım İlanı 2025-05)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.

- Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının "Öğretim Üyesi Atamaları" başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir. İlana başvuracak adayların Üniversitemizhttps://kalite.bartin.edu.tr/form-dokumanlari.htmlweb adresinde yer alan güncel formları kullanması gerekmekte olup, aksi takdirde başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) E-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. E-devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15'inci gün mesai bitimine kadar

http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Girissayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasındanhttps://w3.bartin.edu.tr/yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1 Öğretim Görevlisi Kadrolarına Çevrimiçi Başvurularda Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler;

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri çevrim içi başvuru modülüne eksiksiz yükleyecektir.

1. Özgeçmiş

2. Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi

3. Mezuniyet Belgeleri (E-devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4. Lisans Transkripti (E-devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5. Kimlik fotokopisi

6. İlanda aranan tecrübe şartları için E-Devlet üzerinden alınacak HİTAP Hizmet Dökümü (kamuda çalışanlar için) ve barkodlu SGK Hizmet Dökümü

7. İlanda aranan yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesi için ilgili Üniversiteden alınmış olmak kaydıyla ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge

4.2 Araştırma Görevlisi Kadrolarına Çevrimiçi Başvurularda Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler;

Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri çevrim içi başvuru modülüne eksiksiz yükleyecektir.

1. Özgeçmiş

2. Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi

4. Mezuniyet Belgeleri (E-devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5. Öğrenci Belgesi (E-devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6. Lisans Transkripti (E-devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

7. Kimlik fotokopisi

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen gün ve saate kadar çevrim içi başvuru yapmakla yükümlüdür. Posta veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge çevrim içi başvuru modülüne yüklenmelidir.

3. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

4. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Bu kapsamda muafiyet talep edenlerin muaf olmalarına esas belgelerini çevrim içi başvuru modülüne yüklemeleri gerekmektedir.