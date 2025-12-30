Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz wcb sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır, tlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır. Başvuru Tarihi: 30.12.2025, Son başvuru tarihi: 14.01.2026 Çarşamba günü mesai bitimi.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adaylann "FR-408 Öğretim Üyeliğine Başvuru Füimu^nu doldurarak ekinde; özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Fotoğraf iki (2) Adet, Askerlik Durum Belgesi (aslı veya e-devletten alınmış karekodlu), Adli Sicil Kaydı Belgesi (aslı veya e-devletten alınmış karekodlu), Hizmet Belgesi [(Bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar için ıslak imzalı ve mühürlü veya karekodlu c-Dcvlct HİTAP Hizmet Döküm Belgesi.) (Üniversitemizde çalışanlardan istenilmemektedir.)], Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi) aslı veya c-dcvlettcn alınmış karekodlu (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.), Yabancı Dil Belgesi [(aslı veya e-devletten alınmış karekodlu) (Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin)], Nüfus Kayıt Örneği (Kurum Dışı Başvurular İçin), Yayın Listesi.

AİÇÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Puanlama Tablosu İçin Tıklayınız. (aday tarafından doldurulup imzalanacaktır ),

Yukarıda istenen belgeler ile birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolanna Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince hazırlanan bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ve beraberinde;

1- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk) ile birlikte ilgili Fakülteye/Yüksekokula/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmekledir.

Aynca Üniversitemizce oluşturulacak olan ön değerlendirme komisyonunun olumlu raporu ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarında belirlenen puanı almış olmak.

NOT:

- İlanın Resmi Gazete de yayınlandığı tarihi itibari ile ilgili kadrolara başvuran adayların kadro şartlarını sağlaması gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans derecelerinden mezun olanların denklik işlemleri Yükseköğretim Kurulunca, doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlanın taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adaylann başvurulan iptal edilecektir.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALESTen en az 70, Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen Merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eş değerliği kabul edilen bir smavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- On değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'İlk not sistemlerinin 100'lük not sistemine cşdcğerlıginin belir İçilmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık va da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda. (Değişik ibarc:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve besinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurıımlarında öğretini elemanı kadrolarında çalışmış vcva çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA tSTENEN BELGELER

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler

öğretim görevlileri için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır,

1- FR-443 Öğretim Elemanı Başvuru Formu'na ulaşmak için tıklayınız.

2- Özgeçmiş,

3- ALES sonuç belgesi (aslı veya e-devletten alınmış karekodlu),

4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdcğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği ya da c-dcvlcUcn alınmış karekodlu),) (Lisans Programları ve Uygulamalı Birini Öğretim Görevlisi Başvuruları İçin İslenen Belgedir.)

5- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği yada e-devletten alınmış karekodlu mezuniyet belgesi,

6- Lisans iranskrıpti (elektronik imzalı, aslı, resmi kurumlarca onaylı veya e-devletten alınmış karekodlu belge olması gerekmektedir.)

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8- Son allı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik durum belgesi (aslı veya e-devletten alınmış karekodlu)

10- Adli Sicil Kaydı Belgesi, (aslı veya e-devletten alınmış karekodlu)

11- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (istenmişse);

a- Karekodlu, İslak imzalı veya elektronik imzalı İş Tecrübe Belgesi vc SGK Hizmet Döküm Belgesi veya

b- Halen bir kamu kurumanda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar ıslak imzalı ve mühürlü veya e-Devlet HİTAP Hizmet Döküm Belgesi.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili Fakülte/Yüksekokula şahsen vcva posta ile başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ilgili birimlere ulaşması gerekmekledir. Postadaki gecikmeler vc süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlgili birimlere yapılmayan veya eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek vc hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureli istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6- Yurtdışmdan alınmış diplomaların Yükseköğretim Kumlu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığım gösterir belgenin aslının veya onaylı surelinin islenen belgelere eklenmesi gerekmekledir.

7- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylaruı ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyumlar tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

9- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten itibaren başlamaktadır. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

10- ilanın Resmi Gazete de yayınlandığı tarihi itibari ile ilgili kadrolara başvuran adayların kadro şartlarını sağlaması gerekmektedir.

