Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (2025-04)

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktın Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Genel Şartlar-

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

2) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından, onaylanmış olması gerekmektedir.

3) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibanyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

5) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda en az "Tezli Yüksek Lisans" derecesine sahip olmak şartı aranır

6) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullamlacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu esas alınacaktır.

-Sınav Takvimi-

-Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadroları İçin;

İlan Yayım Tarihi; 30.12.2025

Başvuru Başlangıç Tarihi: 30.12.2025

Son Başvuru Tarihi: 13.01.2026

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi: 20.01.2026

Giriş Sınavı Tarihi; 03.02.2026

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi; 10,02.2026

-Başvuruda İstenilen Belgeler-

1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)

2} Özgeçmiş

3) Nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans/ li sansüstü diploma fotokopisi

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi

6} ALES Belgesi

7} Yabancı Dil Belgesi

8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge

9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için)

-Açıklamalar-

1) İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Ders Vermekle Görevli) kadro başvuruları ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular ilgili birimin doğrudan ofis adresi kullanılarak yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Şartlan taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir

3) Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur.

4) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Üniversitemiz öğretim elemam kadrolarma müracaat edecek adaylar kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinden ulaşabilecektir.

