Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 'Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" ne göre öğretim üyesi alınacaktır. ilan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veva kargo yoluyla yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans Y.Ö.K. tarafından, doktora Ü.A.K. tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2) Adayların 657 Sayılı Kanun'un 48 maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3) Adayların "İlan Açıklamalarında" belirtilen alanlarla ilgili bilimsel çalışmalarının, ilan tarilıinden önce yayımlanması esas olup bu tarihten sonra yayımlanacak çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

5) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

6) Başvurular 30.12.2025 - 16.01,2026 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır,

7) Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Posta veya kargo gecikmelerinden ve eksik evrak gönderiminden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren programların öğretim üyesi kadrolarma başvuracak adaylar, "Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasuıda Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birini sağladıklarını gösterir belgeyi başvuru dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

9) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

Adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

* Yabancı dille (İngilizce) eğitim veren Program.

2. İSTENEN EVRAKLAR

1- Dilekçe (www.aku.edu.tr internet adresinde DUYURULAR bölümünde yer alan dilekçe örneği doldurulacaktır. Dilekçe olmayan başvurular ile imzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.)

2- ALES Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında ALES'ten muaf olan kadrolar için zorunlu değildir, sonuç belgesi sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.) "Kontrol Kodu / Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

3- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında yabancı dilden muaf olan kadrolar için zorunlu değildir.) ÖSYM ve YÖKDİL belgelerinde "Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. ÖSYM ve YÖKDİL dışındaki yabancı dil belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği olmalıdır. ÖSYM ve YÖKDİL sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süresinde sınırlama yoktur. Diğer eşdeğer kabul edilen sınavlar, başvuru tarihini gösteren belge ile birlikte sunulması kaydıyla, sınav sonuç belgesinin üzerinde belirtilen geçerlilik süresince geçerlidir.

4- Mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) e-Devlet çıktısı veya noter onaylı örneği. Noter dışında onaylanan belgeler, fotokopi belgeler veya noter onayının renkli fotokopileri kabul edilmeyecektir. E-Devleı çıktısının barkodlu veya kare kodlu olması zorunludur.

5- Lisans transkript belgelerinin barkodlu veya kare kodlu e-Devlet çıktısı veya onaylı örneği.

6- Öğrenci Belgelerinin e-Devlet çıktısı veya aslı. (Lisansüstü eğitim şartı olan kadrolar içindir. E-Devlet çıktısının barkodlu veya kare kodlu olması zorunludur.) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGELERİNDE TEZLt İFADESİ MUTLAKA YER ALMALIDIR. Öğrenci belgelerinde "tezli" ifadesi yer almıyorsa kayıtlı olunan enstitüden tezli yüksek lisans yapıldığına dair bir belge alınmalıdır. Öğrenci belgeleri güncel (son 1 ay içerisinde alınmış) olmalıdır.

7- Alanında tecrübeli olduğuna ve sertifikaya ilişkin belge (Tecrübe/Deneyim/Sertifika şartı olan kadrolar içindir.) Tecrübe ve sertifika belgeleri fotokopi olarak gönderilebilir. Kazanılması durumunda aslı veya noter onaylı örneği istenecektir. (Tecrübe belgelerinde göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri, hangi unvanda görev yapıldığı, halen göreve devam ediliyorsa bu durumun belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm tecrübe belgeleri kamu kurumlanndan alınıyorsa mühürlü, özel sektörden alınıyorsa kaşeli, e-devlelten almıyorsa barkodlu olmalıdır.

8- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK'ten alınan denklik belgesi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Denklik belgesi ya e-Devlet üzerinden alınmış olmalı ya da noter onaylı olmalıdır.) Transkript belgelerinin noter onaylı çevirisi gönderilmeli ve belgelerde mutlaka genel not ortalamasının lOOTük sistem karşılığı yer almalıdır. Genel not ortalaması hesaplamalarda kullanılacağı için lOOTük sistem karşılığı olmayan transkript belgeleri dikkate alınmayacaktır. Ayrıca beyan edilen öğrenci belgelerinin de noter onaylı çevirisi sunulmalı ve yüksek lisans öğrenci belgelerinde tezli ifadesi yer almalıdır.

Not: İlan özel şartında belirlilen mezuniyet veya öğrencilik alanı e-devlet belgenizde açıkça belirtilmemişse (örneğin Tasavvuf anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyorsunuz/yaptuuz ama e-devlel belgenizde Temel İslam Bilimleri olarak belirtiliyorsa veya Halı Kilim Ana sanat Dalında lisans eğitimini bitirdiniz ama belgenizde Geleneksel El Sanatları yazıyorsa vb.) bu durumları enstitüden veya fakülteden alacağınız bir yazı ile belgelendirmeniz gerekmektedir. Bu belge E-devlet belgesi ile birlikte sunulduğunda fotokopisi yeterlidir. Aksi durumda belgenin aslını ibraz etmeniz gerekmektedir. (Bu bilgiler diplomanızda yer alıyorsa diploma fotokopisini e-devleı çıktısı ile birlikte gönderebilirsiniz.)

3. GENEL AÇIKLAMALAR

i- Bu ilana başvuran adaylar; "öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarma Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerini ve bu ilanda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır,

2- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

3- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbirisi dikkate alınmaz.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı çeviri tablosu kullanılarak hesaplanır. Genel not ortalamasının beni 4Tük hem de lOOTük sistemde verildiği transkript belgelerinde alınan derslerin geçme notunun nasıl hesaplandığına bakılarak, herhangi bir ders için geçme notu HARF NOTU (BB gibi) şeklindeyse, tıanskripıteki 4Tük sisteme göre belirlenen genel not ortalaması geçerli olur ve bu 4Tük sistemdeki not YÖK çeviri tablosuna göre lOOTük sisteme çevrilir. Eğer herhangi bir ders için geçme notu lOOTük sistemde ise, transkriptteki lOOTük sisteme göre belirlenen genel not ortalaması geçerli olur.

5- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatla yeterlik eğilimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi smav şartı aranmaz.

6- Posta veya kargo gecikmelerinden ve eksik evrak gönderiminden Üniversitemiz sorumlu değildir.

4. BAŞVURU DET AYLARI VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Evrak Kayıt Birimi A.N.S. Kampusu Frenler, Merkez / APYONKARA1IISAR

Başvuru Tipi: Şahsen veya Posta Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.aku.edu.tr

SINAV TAKVİMİ: İlan Resmi tiazete'de yayınlandığında Üniversitemiz web sayfasında (www.aku.edu.tr) açıklanacaktır.

İlan olunur.

