Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkan! ığı'na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Profesör vc Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin L.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır,

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 4B .maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.

4- Başvurular şahsen yapılacaktır, Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5-İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıktan birimin bulunduğu şehirde ikamet etmek zorundadır,

6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlatma BUAKBİS üzerinden erişilemeyen adaylar yayın dosyalan ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

7- İlana başvuruda bulunacak adaylar talep etmeleri durumunda yayın dosyalarını dijital ortamda da (Sadece USB-Flash Bellek ile) sunabilir.

8- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

I- Başvuru dilekçesi.

(x) 2- Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırına Eserini belirteceklerdir)

(x)3- Özgeçmiş

(x) 4- Öğrenim Belgeleri ÇDr.Öğretim Üyesi adayları Doktora, Profesör-Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)

(x> 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğrctim Üyesi adayları için)

6- Sabıka Kaydı (1 adet)

(x) 7- Onaylı Hizmet Belgesi (Adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

(x) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Fotoğraf (2 adet)

(x) 10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayuı Listesine Göre Sıralanmış) (Fiziksel veya Dijital olarak)

* Yayınlarına BUAKBİS üzerinden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.

* Yayınlarına BUAKBİS üzerinden crişilemeyen adaylar; Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya (Fiziksel veya Dijital olarak) teslim edecektir.

NOT :(X) İle işaretli belgeler ve yayın dosyası Bursa Uludağ Üniversitesi personelinden istenmeyecek olup BUAKBİS üzerinden alınacaktır. Bu nedenle adayların, İstenen bilgilerin son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.