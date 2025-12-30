Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda program ve anabilim dalı ile ütıvan ve koşullan belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların başvurularını, 31 Aralık 2025 - 16 Ocak 2026 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ'vc göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 10 (on) yıl süreyle (kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını yazdı olarak beyan eder ve halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri veya mesleki faaliyetleri varsa bu faaliyeti sona erdirdiklerine ilişkin belgeyi sunacaklarını taahhüt eden bir dilekçe verirler.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri 2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini

(htlps;//hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-ki'iterlen 2OI9) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı aşağıdaki maddeye (*) tabi olacaklardır,

(*) Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir. Bu şartı karşılamış adayların ilgili birimden yabancı dilde ders verme sınavını başardıklarına ilişkin belgeyi de başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların basılı olarak bir adet hazırlayacakları yayın dosyalarına aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

I- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/duvurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak.)

2- Diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (E-devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.)

3- Kriterleri sağladığına dair Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama Kriterlerini Belirleme ve Dosyaları İnceleme Komisyonundan alınacak belge (başvuru tarihi itibariyle anılan belgeye sahip bulunmayan adayların gerekli tüm belgelerle birlikte (https://hacettepe.edu.tr/duyurulai7tesljm_edilmesi_gereken_belgeler), kadro başvuru süresi içinde Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama Kriterlerini Belirleme ve Dosyaları inceleme Komisyonu'na şahsen başvurmaları gerekmektedir.)

4- Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi"ııe sahip olmaları gerekir. Üniversitemiz dışı kuramlardan alman Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar Han tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek olan Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adayların başvuruları, ilan başvuru süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) ay içinde Üniversitemiz Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek "Temel Öğretici Yetkinliği Eğitimi"? almaları kaydtyla koşullu olarak kabul edilecektir. Adaylar bu süre içinde Üniversitemiz Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek "Temel Öğretici Yetkinliği Eğitimi"ni tamamlamamaları halinde başvurularının iptal edileceğini kabul etmiş olur.)

5- Özgeçmiş formu, Akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir ('https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri belge form web adresinden temin edilebilir,)

DİKKAT: Ek olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelerin birer kopyası ve Nüfus kayıt örneği (E-devlet üzerinden alınacak) ile Fotoğraf (2 ad.) da başvurulan birime iletilmelidir. Profesörlük kadrosu başvuruları için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenin iş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent kadroları için 6, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet taşınabilir bellek ile 5 adet (yaklaşık A4 kağıdı boyutlarında hava yastıktı) zarfı ilan süresi içerisinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır ve başvurular şahsi olarak yapılacaktır. İlan olunur.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih, 30907 say ılı 18.05.2021 tarih, 31485 sayılı 03.03.2022 tarih, 31767 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan değişiklik maddesine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadro Birimi, Anabilim Dalı, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarmm Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ite ilgili) (onaylı belge)

8. ALES Belgesi,

9. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10. Yabancı Dil Belgesi,

11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

13. Ders verecek öğretim görevlilerinin Üniversitemiz tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Üniversitemiz dışı burumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek olan Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adayların başvuruları, ilan başvuru süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) ay içinde Üniversitemiz Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek "Temel Öğretici Yetkinliği Eğitimi"ni almaları kaydıyla koşullu olarak kabul edilecektir. Adaylar bu süre içinde Üniversitemiz Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek "Temel Öğretici Yetkinliği Eğitimi"ni tamamlamamaları halinde başvurularının iptal edileceğini kabul etmiş olur.

SINAV TAKVİMİ

: 31.12.2025

: 15.01.2026

: 19.01.2026

: 22.01.2026

: 26.01.2026

İLK BAŞVURU TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ SINAV GİRİŞ TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden ilişiği bulunmamak.

3- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır ve sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili Birime Dekanlığma/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir)

4- Onaylı istenen belgelerin, e-Devlet üzerinden karekodu okunacak şekilde alınması veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5- Sınavlar aynı saatte olacağmdan dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanma müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adaylann her iki başvuruları da değerlendirmeye almmayacaktır, (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı bey anda bulunduğu tespit edilenlerin smavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

8- İlanımıza http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

9- Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalannda açıklanacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih,30590 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan değişiklik maddesine göre "Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi" kadrolarına eleman alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadro Birimi, Anabilim Dalı, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8. ALES Belgesi,

9. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10. Yabancı Dil Belgesi,

11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ SINAV GİRİŞ TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

: 31.12.2025

: 15.01.2026

: 19.01.2026

: 22.01.2026

: 26.01.2026

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adaylatın. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmalan gerekmektedir.

2-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden ilişiği bulunmamak.

3-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır ve sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili Birimin Dekanlığma/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir)

4-Onaylı istenen belgelerin, E-Devlet üzerinden karekodlu alınması veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5-Sınavlar aynı saatte olacağmdan dolayı müracaat edecek Adaylann tek bir kadro ilanma müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

6-İstenilen belgelerde gerçeğe aykm beyanda bulunduğu tespit edilenlerin smavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacakta. Bunlarm atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7-ldarenin uygun gördüğü takdirde İlanm her aşaması iptal edilebilir.

8- İlanımıza http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

9-Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, web sayfalarmda açıklanacaktır.