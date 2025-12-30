Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48, Maddesi, 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ile "Bursa Teknik üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar 15 inci günü saat 23:59 da sona erer. Başvurular https://basvuru.btu.edu.tT adresinden yapılacak olup şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlan olunur.

Başvuru Başlama Tarihi : 30 Aralık 2025

Başvuru Bitiş Tarihi : 13 Ocak 2026