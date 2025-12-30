İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğf'nin. ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyannea Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şalisen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvuru Evrakları:

1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe Örneğine httpsApersönel.istanbu!.edu.tr/tr/ adresinde bulunan duyuru1ar/form1ar kısmından

ulaşılabilir.),

2. 1 Adet Biyomctrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu örneğine https://pcrsoncl.İstanbul, edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,

3. Özgeçmiş ve Yaym listesi (Üniversitelerde Öğretim Elemanı kadrolarında görev yapanlar YÖKSİS ve AVESİS veri tabanına , yükledikleri özgeçmiş ve yayın listesini teslim edeceklerdir.)

4. Yabancı Dil Belgesi,

5. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya E-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

6. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu (blips://personel.İstanbul.cdn.tr/lr/ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)

7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) (https://persone1.İstanbul.edu.tr/tr/ adresinde duyurular.'formlar kısmından ulaşılabilir,)

8. Akademik Yükseltilme Aday Özdeğerlendirme Formu,

9. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet),

10, 1 adet Biyomctrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

İL T.C.Nüfus Cüzdam/T.C.Kimlik Kartı, (E-Dcvlct)

12. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvur acaklar için),

13. Askerlik dunun belgesi (E-Devlet),

14. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, E-Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)

15. İlanın bir adet fotokopisi.

16. Profesör kadroları için 8 (sekiz) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 6 (allı) adet USB bellek. (hltps://personel.islanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzenine göre hazırlanmalıdır.)

USB içerikleri:

-Özgeçmiş ve yayın listesi (Üniversitelerde Öğretim Elemanı kadrolarında görev yapanlar YÖKSİS ve AVESİS veri tabanına, yükledikleri özgeçmiş ve yayın listesini teslim edeceklerdir.)

- Diplomalar,

-Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname),

-Akademik Yükseltilme Aday Özdeğerlendirme Formu,

-Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu,

-Doçentlik Belgesi,

-Yabancı Dil Belgesi,

-Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler. (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri ayrıca belirtilmelidir.)

Açıklamalar:

1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4. Başvurular ilanın Resmi Gazetemde yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacak olup; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu başvuruları ise ilana çıkılan birimlere yapılacaktır.

5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazclc'dc yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbcşinci) gündür.

6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadrolan İçin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrolan için ilgili birimin Dekanlığma/Müdürlüğüne, ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sonımlu değildir.)

7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğilimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamakladır.) belirlenen %30'lik kola kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

8. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, https://personel.İstanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriter!er adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyalan jüri değerlendirmesine alınmaz.

9. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespil edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

10. İlan şartında yabancı dil koşulu bulunan kadrolara başvurularda "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönclmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirlilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

11. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun cari yıl için Üniversitemize tahsis ettiği atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izinleri kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

12. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

13. İlanımıza https://peTSOnel.istanbul.edu.tr/tr/ adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 30.12.2025

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 13.01.2026 (mesai saali bitimi itibariyle)

Duyrulur

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvuru Evrakları:

1- Dilekçe (Aday başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; birimini, bölümünü, ana bilim dalı/programını, kadro ünvanını, kadro derecesini, ilan özel şartını ve iletişim adresini telefon numarası, e-mail v.s. açıkça belirtilecektir.)

2- Başvuru Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/duyurular/1/1 sayfasından ulaşılabilir) (Yabancı Diller Yüksekokulu için yayınlanan ilana, Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/ web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)

3- T.C.Nüfus Cüzdanı/T.C.Kimlik Kartı, (e-Devlet)

4- Özgeçmiş,

5- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet)

6- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)

7- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet)

8- Lisans Transkript (Aslı veya e-Devlet)

9- ALES belgesi

10- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Yabancı Dil belgesi

12- Sertifika veya Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum onaylı belge)

13- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet)

14- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet)

15- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 30.12.2025

Son Başvuru Tarihi : 13.01.2026

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 20.01.2026

Giriş Sınavı Tarihi : 27.01.2026

Sonuç Açıklama Tarihi : 03.02.2026

Önemli Notlar:

1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

2. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

3. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süreler içinde ilgili birimlere yapılamayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

4. İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.

5. Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.

6. İlanın çıkıldığı Birim içinde sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların İlanın çıkıldığı Birim içinde tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkıldığı Birim içinde birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacak ve lisansüstü eğitiminde azami öğrenim süresini dolduran aday/adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de azami öğrenim süresi içinde lisansüstü öğrencilik durumunun da devam etmesi gerekmektedir.

9. İlana başvurmak isteyen adaylar kadroya başvuru yerinin iletişim adreslerine ilgili birimin web sayfasından ulaşabilir.

Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır.

10. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

11. İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.