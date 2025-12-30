Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Cnivenitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör ve Doktor öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. ve 26. maddeleri. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunn'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma YöııetnıeliğiMnin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretini Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör ve Doktor öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ''Öğretini Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetnıcliği'niıı. profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adayları için 6 maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü . ESKİŞEHİR** adresine 'şahsen' teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. Doçent unvanı alanlar doktor öğretim üyesi kadrosuna başv ulamazlar Üniversite, uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilecektir, ilan bakkuıdaki gerekli bilgilere. Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http: "wwvv.eskisehir.edu.tr internet adresimizin "Duyumlar" bölümünden ulaşılabilmektedir.