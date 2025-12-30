Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

1. Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

2. Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanı almış olmak.

4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

5. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2. Lisansüstü eğitiminde öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

3. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1.Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Meslek Yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ

1. Başvurular https://basvuru.esogu.edu.tr üzerinden online olarak yapılacak olup şahsen ya da posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2. Başvuru evraklarının Pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

3. Adaylar başvuru süreciyle ilgili sorun yaşamaları durumunda [email protected] mail adresine bildirimde bulunarak yardım alabileceklerdir.

BAŞVURULARDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. FOTOĞRAF : Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: Kare kodlu e-Devlet Nüfus Kayıt Örneği belgesi geçerlidir.

3. ÖZGEÇMİŞ: Herhangi bir özgeçmiş formatında düzenlenebilir.

4. MEZUNİYET BELGELERİ: Lisans ve lisansüstü öğrenim belgeleri, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Belgesi ya da kare kodlu e-Devlet belgesi yüklenmesi gerekmektedir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet/uzmanlık belgelerinin, atanmaya hak kazanılması halinde aslı veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi zorunludur (Online sorgulama veya belge yükleme).

5.TRANSKRİPT: Lisans transkript belgesi ya da karekodlu e-Devlet belgesi yüklenmesi gerekmektedir. e-Devlet harici belgelerinin, atanmaya hak kazanılması halinde aslı veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi zorunludur.

6.ÖĞRENCİ BELGESİ: İlgili ilan açıklamasında belirtilen, tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir öğrenci belgesi ya da kare kodlu e-Devlet belgesi yüklenmesi gerekmektedir. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda zorunlu olup, öğrenci olma şartı aranan kadrolar için geçerlidir

7. MERKEZİ SINAV (ALES) SONUÇ BELGESİ: e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belge geçerlidir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir, ALES'ten muaf olup muafiyetten yararlanmak isteyenlerin, ALES belgesi yerine sisteme muafiyet dilekçelerini yüklemeleri gerekmektedir. (Online sorgulama veya belge yükleme).

8. YABANCI DİL BELGESİ: e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belge geçerlidir. YDS, YÖK-DİL, ÜDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir dil belgesi olması zorunludur (Online sorgulama veya belge yükleme).

9. ASKERLİK DURUM BELGESİ: Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten Askerlik Şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge.

10. TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: İlan edilen kadroda deneyim aranıyor ise deneyime ilişkin belge. Halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılanlar için e-Devlet üzerinden HİTAP Hizmet Dökümü ya da kurumdan alınacak çalışılan pozisyonu ve tarihleri belirtir belge. Özel sektörde çalışanlar veya ayrılanlar için ise e-Devletten alınacak Meslek Kodlarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile ilgili kurumdan/firmadan alınacak çalışılan pozisyonu ve tarihleri belirtir belge.

11. ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ: e-Devletten alınan kare kodlu belge.

12. DENKLİK BELGESİ: Varsa Yurtdışından alınmış diplomaların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge.

13. KURS /SERTİFİKA BELGESİ: İlan şartında isteniyor ise e-Devlet belgesi ya da belgenin sureti yüklenmelidir.

14. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

AÇIKLAMALAR

1. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

2. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. Atanmaya hak kazanılması halinde istenen belgelerin aslı veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi zorunludur. Yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 30.12.2025

Son Başvuru Tarihi : 13.01.2026

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 26.01.2026

Giriş Sınavı Tarihi : 30.01.2026

Giriş Sınav Saati ve Yeri : Ön Değerlendirme Sonuç Listesinde Belirtilecektir.

Sonuç Açıklama Tarihi : 11.02.2026

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : https://personel.ogu.edu.tr