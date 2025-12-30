Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren "T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Üniversitemizin açmış olduğu öğretim üyesi ilanına başvuru yapan ve süreci devam eden adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Son başvuru tarihi 15.01.2026

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ve eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Üst ünvanda çalışan akademik personel alt ünvanlı kadroya başvuramaz.

İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvurular online olarak yapılacak olup ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr adresinde mevcuttur.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.

Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ve eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

Başvurular online olarak yapılacak olup ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr adresinde mevcuttur.

B-BA$VURJLARDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvurdukları Bölüm/Anabılim Dalı/Program Adı, Kadro Ünvanı, T.C. No'sunu, yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Başvuru Formu

2. Özgeçmiş

3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

4. Yabancı dil sınavı (YDS, YÖK-DİLveya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.

5. Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)

6. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi. (E-devletten alınacak kare kodlu öğrenci belgesi kabul edilir.)

7. Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik İle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)

9. Adli sicil kaydı. (E-devletten alınacak karekodlu sicil kaydı kabul edilir,)

10. Lisans Transkripti (Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü veya E-devletten alınmış karekodlu belge kabul edilir.)

11. Bonservis (Deneyim şartı aranan ilanlar için gereklidir.)

12. SGK Hizmet Dökümü (Deneyim şartı aranan İlanlar için gereklidir.)

13. Hizmet Belgesi (Kamu çalışanlar için - Kıdem şartı aranan ilanlar için gereklidir.)

C-ÖZEL ŞARTLAR

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak aynın birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

Öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarına atamalar

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlanna tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

D-DİĞER AÇIKLAMALAR

1. Başvurular ve sürece ilişkin bilgiler www.karabuk.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2, Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3. Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

14247/2/1-1