Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usu! ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel ve Aranan Şartlar

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

-ALES' ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4rlük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamalan ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanm her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Muafiyet

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

-Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belseler

-Başvuru dilekçesi

-Özgeçmiş

-ALES Belgesi (E-devlet çıktısı)

-Yabancı Dil Smav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin onayh sureti veya Karekodlu E-devlet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin onayh sureti veya Karekodlu E-devlet çıktısı)

-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

-Askerlik Durum Belgesi (Güncel E-dcvletten alınmış Karekodlu)

-I (Bir) adetbiyometrik fotoğraf

-İlanda aranan şarta bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (E-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri ön değerlendirmede kabul edilir, E-dev1et harici öğrenci belgelerinin mutlaka ash veya ıslak imzah/mühürlü onayh olmalıdır.)

-İlanda aranan şarta bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kuramlarından veya E-devletten alınacak karekodlu belgenin eklenmesi gerekmektedir.)

- İlanda belirtilen alanda yüksek lisans yapıyor olmak ibaresi öğrenci belgesinde yer almıyorsa, aday tarafından (yüksek lisans/ doktora yaptığı enstitüden alınacak resmi yazı ile o alanda yüksek lisans/doktora yapıyor olduğunu) belgelendirmesi gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:Adayların yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumlunuz sorumlu değildir. Herhangi bir kamu kuruntunda çalışanların, çalıştıkları ktırumlanndan alacakları onayWeya karekodlu E-devlet çıktısı "Hizmet Belgesini11 dosyalarına eklemeleri zorunludur. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmekledir.

Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Eksik ve imzasız^onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Arluklu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatmda), doçentlik belgesinin tasdikli surelini veya karekodlu c-Dcvlel çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik karlı suretini, (*) yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatmda 6 (Altı) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatmda), doçentlik belgesinin tasdikli surelini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, (*) yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan I (Bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatmda 4 (Dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatmda), doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, (*) yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) adcı dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatmda 4 (Dört) adcı USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu lespil edilen adayların başvurulan ipıal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 9. maddesi uyarınca oluşturulan Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşullan taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir,

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

-Doçent kadrosuna; Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna: Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

-(*) İkinci yabancı dil istenilen programlar ile yabancı dil eğitimi veren programlara başvurularda bilimsel dosyaya eklenmelidir.

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür. Profesör ve Doçent başvurulan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1 Doçentliğini Sosyal ve Kültürel Antropoloji alanında almış olmak. Etnoloji ve Antrozooloji ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

2 Doçentliğini Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında almış olmak. Türkiye'de Konuşulan Arapça Diyalektleri ve Sözlü Kültürleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

3 Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alalımda almış olmak. Osnıanlı Askeri Seferlerinde Aşiretlerin Durumu ve Eyalet İsyanları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

4 Doçentliğini Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında almış olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı Alanında Biçembilim ve Ulusötesicilik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

5 İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

6 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Diller Arası Tcmalolojik Karşılaştırmalı Edebiyat, Mekanın Yeniden Üretimi ve Yakın Dönem Türk Öykülerinde Kadın Sorunları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

7 Doktorasını Yeni Türk Dili alanında yapmış olmak.

8 Sanatla Yeterliliğini Resim alanında yapmış olmak. Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak. Yapay Zeka ve Sanat İlişkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

9 Doçentliğini İktisat Tarihi alanında almış olmak. Erken Karmaşık Toplumlarda Din, Siyaset, Kültür, Geçim Ekonomisi ve Ticaret İlişkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

10 Doçentliğini Maliye bilim alanında almış olmak. Yükseköğretimin Finansmanı ve Vergi Algısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

11 Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı, İhracat Çeşitliliği ve İhracat Sorunları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

12 Sosyal Bütçe, Kur Korumalı Mevduat Sistemi, Gelir Dağılımı ve Vergi Adaleti ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

13 Derin Evrişimli Sinir Ağları ve Değişken Komşuluk Arama Algoritması ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

14 Doçentliğini Avrupa Birliği alanında almış olmak, Avrupalılaşma, Tersine Avrupalılaşma ve Azınlık Hakları ile ilgili çalımalar yapmış olmak.

15 Muhafazakarlık Algısı, Darbeler, Siyasi Partilerde Kadın Temsili ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

16 Doçentliğini Temel tslam Bilimleri alanında almış olmak. Endülüs Şiiri ile İlgili çalışmalar yapmış olmak.

17 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Hanefi ve Şafii Fıkhını Mukayeseli ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

18 Doktorasını Tefsir alanında yapmış olmak. Tefsir, ITermonotik ve Metinlerarasıhk ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

19 Doktorasını Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında yapmış olmak.

20 Doktorasını Temel İslam Bilimleri alamnda yapmış olmak. Mutezilenin, Maturidilerin ve Eş'arilerin öncü isimleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

21 Doçentliğini Dinler Tarihi alanında almış olmak. Maniheizm ve İşrakılik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

22 Doçentliğini Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında almış olmak. Tarla Bitkileri Alanında Organik Gübreler ve Nano Gübreler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

23 Doktorasının Bahçe Bitkileri alamnda yapmış olmak. Organik Gübrelerin Zeytinyağı Kalitesine Etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

24 Doktorasını Tarla Bitkileri alanında yapmış olmak. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Bitkisel Kaynaklı Nanomalzemelerin uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Y ükseköğretim kurulularında en az 6 (altı) yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

25 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak.

26 Güç Paylaşımı, Ortaklıkçı Demokrasi, Hukuk Devleti ve Anayasal Uzlaşı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

27 Okul Sosyal Hizmeti ile Eğitim Yönetimi Arasındaki İlişki, Kriz Yönetimi ve Dezavantajı Öğrenciler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

28 Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak. Histopatolojik Görüntü İşleme ve Üretken Yapay Zeka ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

29 Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak Kompozit Malzemelerin Kırılma Tokluğu, Balistik Performansı ve Titreşim ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

30 Yenilebilir Mantar Tüketiminin İnsan Sitokin ve Kan Değerlerine Etkisi ve Mantarların Biyofonksiyonel Özellikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

31 Doçentliğini Hemşirelik Esaslan alanında almış olmak. Rciki ve Sırt Masajı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

32 Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak. Kalp Yetmezliği Hastalarında Uykusuzluk ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

33 Rinoplasti ve işitme kayıplan hastalarda aksiyete vc depresyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

34 Doçentliğini Biyoloji alanmda almış olmak. Piroliz Sıvıları ve Pestisitlerin Biyolojik Etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

35 Acil Servislerin Gereksiz Kullanımı ve Yaşlıların Sağlık Sorunları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

36 Doktorasını Psikiyatri Hemşireliği alanında yapmış olmak. Farklı Kültürlerde Ruhsal Hastalıklar ile PalyaLif Bakım Hasla Yakınlarının Başa Çıkma Süreçleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

37 Doktorasını Biyoloji alanında yapmış olmak. DNA İzolasyonu, Morfoloji ve Anatomi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

38 Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak. Aile, Toplumsal Cinsiyet, Mahremiyet ve Göç Sosyolojisi İle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

39 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Ankilozan Spondilitte Egzersiz ve Kadın Antrenörlerde Metabolik Sendrom ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

4,1 Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında almış olmak, Kettbell Egzersizleri ve Pnf Egzersizleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Kıdemli Atletizm Antrenörlük Belgesine sahip olmak.

41 Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Web Of ScienceTa Ekstrem Sporlar ile ilgili çalışması bulunmak. Yükseköğretim Kurulularında en az 6 (Altı) yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

42 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Ekstrem Sporlar ve Geleneksel Sporlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

43 Doktorasını Spor Yöneticiliği alanında yapmış olmak. Optimal Performans Duygu Durumu ve Ciddi Boş Zaman Perspektifleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Su Topu Antrenörlük Belgesine sahip olmak.

44 Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor veya Spor Yöneticiliği alanında yapmış olmak. Spor Katılım Motivasyonu ve Teknoloji Bağımlılığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Futbol Branşında UEFA C Diploması sahibi olmak.

45 Gıda Güvenliği ve Hijyeni, Yerel Mutfak Kültürü, Geleneksel Gastronomik Ürünler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

46 Doktorasını Gastronomi alanında yapmış olmak. Bitkisel Bazlı Beslenme ve Dikey Tarım ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, YÖK tarafından geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından (İngilizce) en az 85 puan almış olmak,

47 Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. İnanç Turizmi ve Turistik Deneyimde Otantiklik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. YÖK tarafından geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından (İngilizce) en az 85 puan almış olmak.

48 Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında, yapmış olmak. Otellerde Sosyal Medya Stratejileri ve Yiyccek-İçecek Bölümlerinde Maliyet Kontrolü Uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. YÖK tarafından geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından (İngilizce) en az 85 puan almış olmak,

49 Doktorasını Turizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Turist Rehberliği Ruhsatname belgesine sahip olmak. Web of ScienceTa Turist Rehberliği ile ilgili çalışması bulunmak.

5,1 İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak. Kalıcı Kalp Pili İmplantasyonunda Ultrason Eşliğinde Rejyonel Anestezi Uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak,

51 İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

52 Doçentliğini Çocuk Nörolojisi alanında almış olmak. Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak.

53 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.

54 Dengbej Edebiyatı ve Folklor ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

55 Doktorasını Kürt Dili vc Edebiyatı alanında yapmış olmak. Folklor Teorileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

14269/1-1