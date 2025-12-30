Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyannca Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları;

. Profesör kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabitim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yaymiara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 6 (altı) takım dijital (Taşınır Bellek) dosyayı hazırlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

. Doçent kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 4 (dört) takım dijital (Taşınır Bellek) dosyayı hazırlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

. Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesini, fotoğrafım, nüfus cüzdam fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yaymlanm içeren 4 (dört) takım dijital (Taşınır Bellek) dosyayı hazırlayarak ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa ya da müdürlüğe şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Adayların, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde bulunan puan tablosunu eksiksiz doldurup her sayfası imzalı olacak şekilde dosyalarına eklemeleri zorunludur.

. Adaylar, Dijital (Taşınır Bellek) dosyaların haricinde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Profesör ve Doçent adayları için). Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş, Fotoğraf (2 adet). Adli Sicil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi ve Hizmet Belgelerini (kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar İçin) çıktı alarak ayrı bir dosya halinde dilekçeleri ekinde başvuru yapılacak birime teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilecek belgelerden erDevlet üzerinden alınacakbelgeler kabul-edilecekoluperDevlet üzerinden.temin edilemeyen belgelerin aslı veva noter tasdikli olması gerekmektedir,.

. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların, ilgili belgeyi müracaat sırasında başvurduğu birime teslim etmeleri gerekmektedir.

. Profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara baş vuramazlar.

. Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz; başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılır.

.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliklerinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

. Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

. Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasında ilanın bir kısmını veya tamamını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

. İnternet Adresi: http://www.alparslan.edu.tr

İlk Başvuru Tarihi : 30.12.2025

Son Başvuru Tarihi : 13.01.2026

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerlİği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ALES puanı geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adayların Lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

- Transkriptte sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptte sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

- Transkriptte sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlik ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlanılın uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerlİği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

6- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

7- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beşyaşını doldurmamış olmak gerekir.

8- Araştırına görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

9- Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

10- "İlanda Aranan Özel Şartlar"da belirtilen özelliklere sahip olmak gerekmektedir.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7'nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6hncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası formlar kısmından temin edilecektir.)

2- Lisans ve Yüksek Lisans Diploması,

3- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesi,

4- Doktora belgesi (İlan özel şartında istendiği takdirde),

5- ALES sonuç belgesinin,

6- Yabancı Dil belgesi (Lisans eğitimi veren birimler ile Rektörlük kadr olarına başvuracak adaylar için),

7- Nüfus cüzdan fotokopisi,

8- Özgeçmiş,

9- Askerlik durum belgesi,

10- Adlı Sicil Belgesi (en geç 1 aylık),

11- İkametgah Belgesi,

12- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

13- "İlanda Aranan Özel Şartlar"da istenen belgeleri, başvuru dosyanıza eklemeniz gerekmektedir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

1-Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

2-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların

başvurulan iptal edilecektir.

3-Askerlik belgesi. Adli Sicil belgesi ve diplomaların başvuru sırasında E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4-Yurtdışmdan alınmış diplomalanıı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösterir belgenin, müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

5-Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkım saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

6- Şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.