Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLAM

Üniversitemizin aşağıda belirlilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan yürürlükteki Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

Ayrıntılı ilan metni ile Başvuru Formları, Üniversitemizin (http://www.ktun.edu.tr/) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48 inci maddesinde belirtilen şanları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan* veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir,

* Üniversitemiz Senatosunun 03/12/202 5 tarihli toplantısında alınan karar ile araştırına görevlisi kadrolarına başvurularda aranılan yabancı dil asgari puanı 55 puan olarak belirlenmişi ir,

3) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla oluz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurunılarmm Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim vc Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir

5) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4lük ve 5'lik not sistemlerinin 100 lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlanılın senatoları karar verir.

6) Araştırma Görevlisi kadrolarını kazanan adayların atamaları 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) Fıkrası uyarınca yapılacaktır.

7) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda. Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakla olanlarda merkezi sınav şanı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular hııns ./ilan kmu edıı ir internet sayfasından çevrimiçi (online^ olarak vamlacakhr Şahsen vev:i nosla İ1e vanılan başvurular kahııl edilmeyecektir Adayların kimlik adres ------------------J--------- T -------T x -------X-----J ----------- T------ ----- / ------ T ------------------J-------------/------ --------------1 mezuniyet bilgileri, transkripi notu. yabancı dil ve ALES puan bilgileri başvuru sırasında ilgili kunımlardan web sends aracılığıyla çevrimiçi olarak çekilmektedir. Bu bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Hatalı olduğu düşünülen verilerin ilgili kuramlarla görüşülerek düzeltilmesi adayların sorumluluğundadır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalmzçajjkraneşine müracaat edebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

L Özgeçmiş (Adaylar tarafından başvuru sırasında manucl olarak sisteme yüklenecek),

2. Bir adet vesikalık fotoğraf (Adaylar tarafından başvuru sırasında jpg formatında manuel olarak sisteme yüklenecek).

3. Diploma ve Transkripi (Özel şartla belirtileni Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak ve aynca transkript adaylar tarafından manuel olarak sisteme yüklenecek).

4. öğrenci Belgesi (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak ve aynca adaylar tarafından manuel olarak sisteme yüklenecek),

5. ALES Belgesi (Başvuru sırasında ÖSYM üzerinden aktanlacak),

6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Başvuru sırasında ÖSYM üzerinden aktarılacak),

7. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan veya ayrılmış olan adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek).

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular vc eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefonlar: (0332) 205 1092, (0332) 205 1094, (0332) 205 1000

Başvuru ile ilgili teknik sorun yaşanması durumunda ilandestek(tf ktun.cdu.tr e-posta adresine yaşanan teknik sorun ile ilgili açıklayıcı e-posta gönderilmesi halinde, kurumumuz tarafından en kısa sürede çözüm üretilecektir.

DUYURULUR!

14317/3/1-1