Konya Teknik Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALİM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanıınıı'nıın 4 maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin İhsaslarda yer ulun ek 2'nd maddenin (b) fıkı usı gereğince "Yazılı ve veya sözlü sınav yapılmaksızın. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alııuııak ruletiyle" sözleşmeli personel alınacaktır.

NOT: I- Sözlerindi Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

2* Lise ve dengi okul mezuniyet şartı anman kadrolara başvurun adayların yükseköğretim kurulularında (açık ve uzaktan öğretini dışında) herhangi bir kademede (un lisans, lisans) pasif ve aktif öğrenci kaydı olmamalıdır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki kortuna ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:

-üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil similar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa. raf. aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzen yerleri nemli bezle silmek.

-Katı atıklan ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak

-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. .Aynalını ve muslukları silmek.

-iler luılu malzeme, demirbaş, mukine-leçlüzut vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak, -Görevlendir ildikler i birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek. -Görevlendirildikleri birimlerde yiyccek-içccck servisi yapmak,

-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,

.Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

-Tüm bu işlemler esnasında ış sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTI.AR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını luıııuınlutnış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- 1 ürk Ceza Kanunu nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçlan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hılclııtlas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

5- 657 sayılı Kanunun 53'üncümaddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz

7- Son I (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kurun ile belirlenen istisnalur hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmekti İmlinde fesih tut illinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin biliminden itibaren bit yıl geçmedikçe kutumluıın sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Belirlilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve bclgclendınnek.

9- Adaylunn 2024 KPSS(B) grubu puan türlerinden lisans mezunları için KPSSP3, ön lisuns mezunlan için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir. İÜ- Herhangi bir sosyal güvenlik kulunumdan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

11- Özel şartlarda istenilen SERTİFİKA. BELGE VE HİZMET SÜRELERİNİN ilanın Resmi Gazete de yayımlanma tarihinden önce sağlanıyor olması gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alman belge ve sertifikalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ. YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurahnni ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde gerçekleştirecektir

1- Başvurular Kariyer Kapın Kamu İşe Alım Platformu hops-Z/kariystrkapisi gov trAseahm veya e-Devlet Kapım (Verinden Konya Teknik Üniversitesi Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım hizmeti vasıtasıyla alınacaktır

2* Adayların başvurularının kabul edilebilmesi için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başvuru tarihleri arasında yapacakları başvuru sonrasında. Kariyer Kapısı Platformu (hltps kariyeıkupısı gev triseıdiuı) "Buşvuı ulanın" sayfasında "Bilgilet** butunu üzeıüıdeıı ınditebilecckleıi "Aday Başvuru Bilgilen" dokümanını en geç 09/01/2026 tanla mesai bitimine (saat 17:00) kadar l nıvcra temiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup bunun dışındaki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru için istenilen belgelen teslim etmeyen veya eksik yükleyen, başvuru tarihili geciktiren veya nitelikleri uy gun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

3- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden ve Üniversitemize teslim edilmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bu hak talebinde bul onamayacak tu.

BAŞVU Ki DA MSI EME Y VELENECEK BELGELER

1 - Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Başvuru arasında e-Devlet Kapısı*ndan otomatik kaydedecektir. Bilgilerin eksik yanlış olması halinde beyan edilebilecektir.)

2- 2021 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (Başvuru sırasında e-Devlet Kapışı'ndan otomatik kaydedilecektir.)

3 Barkodlu SGK I linnet Dökümü (E-Devlettcn bar kodlu belge alınacaktır), (Başvuru sırasında aday tarafindan sisteme yüklenecektir)

4- Erkek adayların terhis veya askerlikten muaf olduğunu gösterir belge (Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı ndan otomatik kaydedilecektir.)

S S-14 ve S-15 kadrolan için özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kart (Başvuru arasında aday tarafindan sisteme yüklenecektir.)

6- S 16 kadrusu için ehliyet. (Başvuru sırasında e Devlet Kapısından otomatik kaydedilecektir )

7- Kariyer Kapısından alınacak Aday Başvuru Bilgileri dokümanı (Çıktısı Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilecektir.)

HAŞVİ İRİ LARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

İlanda belirtilen tüm şartlan sağlayım adaylar anısından, yazılı ve sözlü sınav yupılınuksızın doğnıdun 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon şayia kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar yedek aday belirlenecektir Ru şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi once olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik taranacaktır. Bıaılann da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlenilen yapılacaktır

Yerleştirme sorıuçlanna göre sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sonuçlun Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sitesi (wwwLtwi.edu.tr) ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https //kanyerkapıa. gov.tr ) ü/enndengörüntüleyebılecektır Kazanan adaşların işe başlamaları için geıekli belgeler. Konya Teknik üniversitesi resini internet sitesi www.ktun.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Asıl kazananlardan surca içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit cdılcnicnn yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır Bu ilan tebliğ milliyetinde olacağından aynca tebligat yapılmayacaktır İşe tuşlama için gerekli evraklar, tuşvuıu zamanı ve yeri ile ilgili bilgiletin wwwJctuacdu.tr adresinden takıp edilmesi gerekmektedir Belirtileli süre içerisinde istenileli belgeleri tamaıulayınak tadım etmeyen adaylar haklannı kaybederler Başvuru ve atama işlenilen sırasında gerçeğe aylan beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde geıçeği sakladığı tespit edılenleıuı sözleşmesi yapılımız Sözleşme yapıkta? olsa dula fosili edilir. İlanda bulunmayan hüküıulcı için genel mevzuat hükümlen gcçcrhdır.

NOTLAR:

1- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaman iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir

2- Adaylar sadece bir unvan kodu için başvuru yapacaktır Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde adayın tüm başvurulan geçersiz sayılacak ve değerlenanneye alınmayacak!».

V KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz Pozisyon için belirtilen son başvuru lanhı itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara şalap olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLETİŞİM:

Adres Konya Teknik üniversitesi Rektörlüğü. Personel Daire Başkanlığı

Akademi Mah Yeni İstanbul Cad No:lWI Selçuklu KON YA

Telefonlar : (0332) 205 1093, (0332) 205 1094, (0332) 205 1000