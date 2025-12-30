Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da İlan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin lOÜ'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lüknot sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuralca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi smav (ALES) şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER

1 -İlan Başvuru Dilekçesi doldurulmuş ve imzalanmış olarak.

2-Özgeçmiş

3-Bir adet vesikalık fotoğraf.

4-Nüfus cüzdan fotokopisi.

5 Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.

6-Lisans transkript belgesi fotokopisi.

7-Yüksek Lisans ve/veya doktora diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, (istenilen alanda)

8-ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih, itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)

9-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK. Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)

NOT:

l-e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin aşıtlarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamalan yapılmayacaktır.

2-Tstenen belgelerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunlann atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.

3-Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçlan ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, aynca bir tebliğ yapılmayacaktır.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadro lan" kapsamında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL SARI LAR

5 - Yüksek Lisans, Doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

6- İlan edilen kadrolara başvuran adayların sınav, atama ve lisansüstü eğitimleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15, maddesi çerçevesinde ve "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.

MUAFİYETLER

1- Yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

7-Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi (açıklama kısmında belirtilen alanda) olduğuna dair belge fotokopisi (son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)

1 -Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllannın veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların alamalan yapılmayacaktır.

2- e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir.

3-istenen belgelerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunlann atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.

4-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçlan) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.